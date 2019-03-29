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Можуть взяти за 3 дні: подробиці прориву ЗСУ під Горлівкою

STYLERВійна    29.03.2019 - 17:37
Можуть взяти за 3 дні: подробиці прориву ЗСУ під Горлівкою
Українські військові (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Українська армія на околицях окупованої Горлівки закріпилася на стратегічних позиціях

ЗСУ просунулися на Донбасі в районі проведення ООС біля тимчасово окупованої Горлівки та зайняли нові позиції буквально під носом у бойовиків "ДНР". 27 березня це повідомлення гаряче обговорювалося в мережі, а тепер інформацію прокоментував екс-голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський.

Зазначимо, що і самі окупанти, і жителі ОРДЛО в інтернеті повідомляли про закріплення української армії прямо на околицях Горлівки. Ходили чутки, що бойовики готуються здати низку населених пунктів.

Так, під Горлівкою сили ООС зайняли стратегічний природний кордон на стику Зайцево і Гладосово.

Можуть взяти за 3 дні: подробиці прориву ЗСУ під Горлівкою

Зайцево і Гладосово під Горловкий (скрін: google.com/maps)

Жебрівський в ефірі телеканалу "Прямий" підтвердив, що ЗСУ просуваються в напрямку Горлівки, зайняли деякі висоти, зміцнили позиції та не дають проросійських бойовикам обстрілювати українські війська.

"Ця територія ніким не контролювалася. Так звана "сіра зона". Туди заходили "орки" і обстрілювали наші війська", - сказав він.

Можуть взяти за 3 дні: подробиці прориву ЗСУ під Горлівкою

Фото: військові ЗСУ на Донбасі

Також політик висловив упевненість, що ЗСУ можуть звільнити Горлівку від бойовиків за три дні. А на деокупацію захоплених терористами "Л/ДНР" територій в Донецькій і Луганській областях вистачить максимум двох тижнів, та із мінімальними втратами.

Для цього необхідні чіткі гарантії НАТО Україні про невтручання РФ у звільнення нашої землі.

Відео: YouTube / Телеканал Прямий

Як зазначив волонтер Юрій Мисягін у своєму Facebook, коментуючи інформацію в мережі про скорочення дистанції з противником до 350 метрів біля Горлівки, подібне відбувається не тільки в районі, але й по всій лінії розмежування.

"Виходять малі групи вперед, потай від противника капають, і закріплюються... Буде ще тепліше, піде по наростаючій", - додав він.

Зазначимо, що офіційних заяв щодо просування сил ООС на Донбасі не було.

Можуть взяти за 3 дні: подробиці прориву ЗСУ під Горлівкою

Фото: Горлівка (vg.dn.ua)

Як повідомлялося раніше, 27 березня колишній ватажок терористів Ігор Гіркін (Стрєлков) також визнавав в мережі, що ЗСУ "посунулися непогано", і можуть зайти в саму Горлівку.

Нагадаємо, що на Донбасі під контроль української армії в 2018 році перейшли чергові території в районі прифронтових "сірих зон".

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