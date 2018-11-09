Померла відома тележурналістка, не витримавши боротьбу з важким захворюванням

Фото: Інна Жмуд (facebook.com/inna.zhmud)

Зупинилося серце журналістки з Харкова Інни Жмуд: хвороба виявилася сильніше

Від тривалої і важкої хвороби у четвер, 8 листопада, померла відома 35-річна журналістка з Харкова Інна Жмуд. Трагічну новину повідомив друг Інни і колега Ян Доброносов на сторінці у Facebook.

"Інна Жмуд. Вічна пам'ять", - написав він.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/yan.dobronosov)

Як повідомлялося, Інна Жмуд більше року вела боротьбу з однією з найнебезпечніших і рідкісних форм прояву онкологічних захворювань - аденокортикальной карциномою надниркових залоз.

У 2017 році при допомозі друзів Інни і просто небайдужих людей вийшло зібрати суму, яка пішла на оплату шести курсів хіміотерапії.

Лікування Інна Жмуд проходила в Німеччині, після якого був зафіксована ремісія захворювання. Стан здоров'я Інни навіть дозволило їй повернутися до колишнього життя - до друзів і роботі.

У жовтні цього року Інна знову виїхала на лікування за кордон.

Фото: Інна Жмуд (facebook.com/inna.zhmud)

Її друзі тоді розповіли, що журналістка надійшла на лікування до клініки Гамбурга. Вартість лікування була близько 3500 євро. На момент початку сьомого курсу хіміотерапії лікарі не могли точно сказати, скільки ще курсів їй ще знадобитися, відповідно і суму на продовження лікування точно назвати не могли.

На початку листопада Інна вимушено повернулася в Київ.

Фото: Інна Жмуд (facebook.com/inna.zhmud)

До хвороби Інна Жмуд працювала випусковим редактором програми новин "Факти" на телеканалі ICTV. Крім того, вона раніше працювала журналістом і редактором на харківських і київських телеканалах.

Як повідомлялося раніше, в лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк. Нагадаємо, напад на Катерину стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

У Гандзюк діагностували опіки 30% тіла. Найбільше постраждали шкіра голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітки. Також Гандзюк отримала опік лівого ока. У справі про напад на радника мера Херсона з'явилася додаткова кваліфікація - замовне вбивство.