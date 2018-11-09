Умерла известная тележурналистка, не выдержав борьбу с тяжелым заболеванием

Фото: Инна Жмуд (facebook.com/inna.zhmud)

Остановилось сердце журналистки из Харькова Инны Жмуд: болезнь оказалась сильней

От продолжительной и тяжелой болезни в четверг, 8 ноября, скончалась известная 35-летняя журналистка из Харькова Инна Жмуд. Трагическую новость сообщил друг Инны и коллега Ян Доброносов на странице в Facebook.

"Инна Жмуд. Вечная память", - написал он.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/yan.dobronosov)

Как сообщалось, Инна Жмуд более года вела борьбу с одной из самых опасных и редких форм проявления онкологических заболеваний - аденокортикальной карциномой надпочечников.

В 2017 году при помощи друзей Инны и просто неравнодушных людей получилось собрать сумму, которая пошла на оплату шести курсов химиотерапии.

Лечение Инна Жмуд проходила в Германии, после которого был зафиксирована ремиссия заболевания. Состояние здоровья Инны даже позволило ей вернуться к прежней жизни - к друзьям и работе.

В октябре этого года Инна вновь выехала на лечение за рубеж.

Фото: Инна Жмуд (facebook.com/inna.zhmud)

Ее друзья тогда рассказали, что журналистка поступила на лечение в клинику Гамбурга. Стоимость лечения была порядка 3500 евро. На момент начала седьмого курса химиотерапии врачи не могли точно сказать, сколько еще курсов ей еще понадобиться, соответственно и сумму на продление лечения точно назвать не могли.

В начале ноября Инна вынужденно вернулась в Киев.

Фото: Инна Жмуд (facebook.com/inna.zhmud)

До болезни Инна Жмуд работала выпускающим редактором новостной программы "Факты" на телеканале ICTV. Кроме того, она ранее работала журналистом и редактором на харьковских и киевских телеканалах.

Как собщалось ранее, в больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк. Напомним, нападение на Екатерину произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

У Гандзюк диагностировали ожоги более 30% тела. Больше всего пострадали кожа головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Также Гандзюк получила ожог левого глаза. В деле о нападении на советницу мэра Херсона появилась дополнительная квалификация - заказное убийство.