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Померла в машині "швидкої": в Харкові грип забрав життя 9-літньої дівчинки

STYLERЖиття    14.12.2018 - 13:53
Померла в машині "швидкої": в Харкові грип забрав життя 9-літньої дівчинки
Фото: Колаж РБК-Україна

Батьки тиждень лікували свою доньку вдома

У Харкові 9-річна дівчинка померла від грипу. Цю інформацію повідомила заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Галина Сіроштан, посилаючись на висновки судово-медичних експертиз, передає "UA: Харків" у Facebook.

Батьки дитини звернулися за допомогою до медиків, проте було надто пізно і лікарям не вдалося її врятувати. Дівчинка померла від грипу 1 грудня в машині швидкої допомоги, інформує Zaxid.Net.

Повідомляється, що 9-річну дівчинку з Харківської області уклав в ліжко вірус грипу типу А. Дитина тиждень перебувала на лікуванні вдома під наглядом батьків, а коли стало зовсім погано, викликали "швидку". Однак це не врятувало.

"Висіяли вірус грипу. Патологічний матеріал, який забрали після судово-медичної експертизи. Висіявся сезонний грип", - прокоментувала Галина Сіроштан.

Нагадаємо, що у Києві лікарні готують до епідемії грипу і ГРВІ. Зокрема, в лікарнях забезпечать додаткову кількість ліжок для госпіталізації хворих.

Ми писали, що раніше в КМДА повідомили, що в столиці показник захворюваності на грип і гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) становить 500,1 і нижче епідемічного порогу на 41,6%.

РБК-Україна повідомляло, що в трьох школах Києва припиняють заняття в початкових класах через зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції серед школярів.

 

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