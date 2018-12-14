Умерла в машине "скорой": в Харькове грипп забрал жизнь 9-летней девочки

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Родители неделю лечили свою дочь дома

В Харькове 9-летняя девочка умерла от гриппа. Данную информацию сообщила заместитель директора областного департамента здравоохранения Галина Сироштан, ссылаясь на выводы судебно-медицинских экспертиз, передает "UA: Харьков" в Facebook.

Родители ребенка обратились за помощью к медикам, однако было слишком поздно и врачам не удалось ее спасти. Девочка умерла от гриппа 1 декабря в машине скорой помощи, информирует Zaxid.Net.

Cообщается, что 9-летнюю девочку из Харьковской области уложил в постель вирус гриппа типа А. Ребенок неделю находился на лечении дома под присмотром родителей, а когда стало совсем плохо, то вызвали "скорую". Но это не спасло.

"Высеяли вирус гриппа. Патологический материал, который забрали после судебно-медицинской экспертизы. Высеялся сезонный грипп", - прокомментировала Галина Сироштан.

Напомним, что в Киеве больницы готовят к эпидемии гриппа и ОРВИ. В частности, в больницах обеспечат дополнительное количество коек для госпитализации больных.

Мы писали, что ранее в КГГА сообщили, что в столице показатель заболеваемости на грипп и острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) составляет 500,1 и ниже эпидемического порога на 41,6%.

РБК-Украина сообщало, что в трех школах Киева приостанавливают занятия в начальных классах из-за роста заболеваемости на грипп и острые респираторные инфекции среди школьников.