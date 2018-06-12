Померла українська журналістка і телеведуча

Жінка більше шести місяців боролася з онкологією

Померла Оксана Пількіна - відома харківська телеведуча і журналістка. Вона пішла вранці 12 червня після тривалої хвороби.

"Оксана вранці померла. З дозволу повідомляю. Будь ласка, не смикайте поки рідних, про прощання напишемо", - повідомила колега журналістки Марина Ніколаєва на своїй Facebook-сторінці.

Журналістикою Оксана Пількіна займалася більше 15 років. Вона працювала на телебаченні, була випускаючим редактором "Харківських новин", а також ведучою програми "Віддзеркалення" на місцевому телеканалі АТН.

Оксана Пількіна (фото: facebook.com/pilo4ka)

Напередодні 2018 року стало відомо про онкологічне захворювання Оксани - у мами двох дочок виявили рак шлунка. В підтримку Пількіної у Харківській філармонії, де вона свого часу працювала прес-секретарем, проводили благодійні концерти.

Скріншот поста (facebook.com/pilo4ka)

41-річна жінка перенесла кілька курсів хіміотерапії і боролася з хворобою до останнього.

Про дату, місце і час прощання з Оксаною буде повідомлено додатково.

Оксана Пількіна (скріншот / atn.ua)

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