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Умерла украинская журналистка и телеведущая

STYLERLIFE        12.06.2018 - 09:34
Фото: pixabay/optikfuss
Фото: pixabay/optikfuss

Женщина больше шести месяцев боролась с онкологией

Умерла Оксана Пилькина - известная харьковская телеведущая и журналистка. Она скончалась утром 12 июня после продолжительной болезни.

"Оксана утром умерла. С разрешения семьи сообщаю. Пожалуйста, не дергайте пока родных, о прощании напишем", - сообщила коллега журналистки Марина Николаева на своей Facebook-странице. 

Журналистикой Оксана Пилькина занималась более 15 лет. Она работала на телевидении, была выпускающим редактором "Харьковских новостей", а также ведущей программы "Отражение" на местном телеканале АТН.

Оксана Пилькина (фото: facebook.com/pilo4ka)

В канун 2018 года стало известно об онкологическом заболевании Оксаны - у мамы двух дочерей обнаружили рак желудка. В поддержку Пилькиной в Харьковской филармонии, где она в свое время работала пресс-секретарем, проводили благотворительные концерты.

Скриншот поста (facebook.com/pilo4ka)

41-летняя женщина перенесла несколько курсов химиотерапии и боролась с болезнью до последнего. 

О дате, месте и времени прощания с Оксаной будет сообщено дополнительно.

Оксана Пилькина (скриншот / atn.ua)

12 марта умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко

Напомним, в начале июня застрелился известный украинский режиссер и писатель Леонид Кантер.

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Теги: журналистка, умер журналист
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