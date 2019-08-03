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Умисне вбивство: відео наїзду на відомого діджея шокувало мережу

STYLERЖиття    03.08.2019 - 15:49
Умисне вбивство: відео наїзду на відомого діджея шокувало мережу
Олександр Лісогор помер у ДТП в Києві (ілюстративне фото: facebook.com/uvkurier)

Багато користувачів мережі вважають, що цей наїзд був неспроста

У мережі з'явилося відео моменту наїзду на діджея Олександра Лісогора, який більш відомий, як Gabber. Музикант їхав на мотоциклі Honda і його збив автомобіль Hyundai Trajet.

Інцидент стався у четвер, 1 серпня, на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Святошино". На відео видно, що автомобіль Hyundai рухався в крайній лівій смузі, але потім почав різко зміщуватися в сусідній ряд, по якому на мотоциклі їхав Олександр Лісогор.

Олександр Лісогор помер в ДТП в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Водій авто збив мотоцикл, який застряг під переднім лівим колесом. При цьому мотоцикліст опинився під бампером авто. Дивно, але водій Hyundai навіть не намагався пригальмувати і протягнув музиканта кілька десятків метрів по асфальту.

 
Олександр Лісогор (фото: instagram.com/mixmaster_gabber)

В результаті аварії діджей отримав перелом всіх ребер, таза, забій серця і легенів. Музикант помер в операційній.

Користувачі мережі шоковані цими кадрами і деякі вважають, що це було навмисне вбивство.

  • Водій легковика навіть не гальмує, тупо тисне мотоцикліста, укурений чи що?
  • Він його просто напросто навмисне збив і ще намагався переїхати. Гальмівного шляху немає. Це що за пі***ц такий!
  • Це він з лівого ряду в поворот що цей поспішав так? Страшно їздити з такими уе***ми одними дорогами;
  • Тут скоріше схоже на умисне вбивство;
  • На 8 секунді навіть помітно, що спеціально захоплює бідного, щоб протягнути довше і немає гальмівного шляху! Так, це навмисне вбивство...
  • Підозріло все. Схоже на умисні дії. Мабуть до цього у них на трасі було непорозуміння і у чувака знесло дах;
  • На відео чітко видно водія, немає там ніякої подушки. Таке відчуття, що після зіткнення він почав виляти, щоб відчепити від коліс мотоцикліста з мотоциклом і звалити на повному ходу;
  • Байкер їхав нормально, в смузі. Його тупо давили і не зупинялися.

Умисне вбивство: відео наїзду на відомого діджея шокувало мережуУмисне вбивство: відео наїзду на відомого діджея шокувало мережу

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