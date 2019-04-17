Знищують пожежами: жахливий стан пам'яток в Україні просто вражає

Пожежа в Соборі Богоматері в Парижі сколихнула увесь світ. За попередньою версією, причиною пожежі стали проблеми з електрикою. На відновлення унікальної всесвітньовідомої пам’ятки швидко зібрали понад 700 мільйонів євро, і додаткові гроші продовжують надходити від благодійників і далі.

Це змушує задуматись над тим, як в Україні ставляться до пам'яток історії, каже у коментарі для Styler громадський діяч і адвокат Марина Соловйова.

"У Франції вже вдалося зібрати 700 мільйонів євро на відновлення пам'ятки. Ці гроші жертвували переважно багаті впливові громадяни. На жаль, коли у нас знищують якусь пам'ятку, то дуже важко зібрати навіть невеликі кошти. Це каже про те, як країна та народ ставиться до відповідальності за свою історію та свою культуру", - каже вона.

За словами Соловйової, у нас є приклади меценатства, але вони в Україні тільки народжуються, і тому їх варто підтримувати й говорити про це буквально всюди.

Фото: Історичні пам’ятки в Україні часто опиняються під загрозою (колаж РБК-Україна)

"Має культивуватися практика не вкладання грошей у комерційну забудову історичного центру Києва, а навпаки – у підтримку культурної спадщини шляхом спрямовування коштів на благодійність та на підтримку тієї чи іншої пам’ятки", - впевнена активістка.

Вона звертає увагу на те, що у Франції жертвують кошти на відновлення Нотр-Даму де Парі не тільки дуже багаті люди, а й звичайні громадяни, які не мають надто великих доходів, проте розуміють важливість історичного спадку.

"Дуже важливо, щоб київська міська рада і влада на рівні держави підтримувала такі ініціативи. У нас дуже багато знищено пам'яток, і шляхом загоряння у тому числі. Є така загальновідома схема, коли десь спершу стається пожежа, а потім знищують унікальну пам'ятку, а на землі, де вона знаходилася, будують якусь величезну споруду, яка ніяким чином не має відношення до тієї пам’ятки", - каже вона.

Нагадаємо, раніше Марина Соловйова заявила, що Лавра може опинитися у "чорному списку" ЮНЕСКО через те, що там набудували багато споруд, яких не дозволяється будувати на цій території.

Також раніше президент Франції заявив, що Нотр-Дам мають відновити за п'ять років.