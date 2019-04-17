Уничтожают пожарами: ужасное состояние памятников в Украине просто поражает

Пожар в Соборе Богоматери в Париже всколыхнул весь мир. По предварительной версии, причиной пожара стали проблемы с электричеством. На восстановление уникальной всемирно известной достопримечательности быстро собрали более 700 миллионов евро, и дополнительные деньги от благотворителей продолжают поступать и дальше.

Это заставляет задуматься над тем, как в Украине относятся к памятникам истории, говорит в комментарии для Styler общественный деятель и адвокат Марина Соловьева.

"Во Франции уже удалось собрать 700 миллионов евро на восстановление памятника. Эти деньги жертвовали в основном богатые влиятельные граждане. К сожалению, когда у нас уничтожают какой-то памятник, то очень трудно собрать даже небольшие средства. Это говорит о том, как страна и народ относится к ответственности за свою историю и свою культуру", - говорит она.

По словам Соловьевой, у нас есть примеры меценатства, но они в Украине только рождаются, и поэтому их стоит поддерживать и говорить об этом буквально повсюду.

Фото: Исторические памятники в Украине часто оказываются под угрозой (коллаж РБК-Украина)

"Должна культивироваться практика не вложения денег в коммерческую застройку исторического центра Киева, а наоборот – в поддержку культурного наследия путем перенаправления средств на благотворительность и на поддержку той или иной достопримечательности", - уверена активистка.

Она обращает внимание на то, что во Франции жертвуют средства на восстановление Нотр-Дама де Пари не только очень богатые люди, но и обычные граждане, которые не имеют слишком больших доходов, однако понимают важность исторического наследия.

"Очень важно, чтобы киевский городской совет и власть на уровне государства поддерживала такие инициативы. У нас очень много уничтожено памятников, и путем возгорания в том числе. Есть такая общеизвестная схема, когда сначала происходит пожар, а потом уничтожают уникальный памятник, а на земле, где он находился, строят какую-то громадину, которая никак не имеет отношения к той достопримечательности", - говорит она.

Напомним, ранее Марина Соловьева заявила, что Лавра может оказаться в "черном списке" ЮНЕСКО из-за того, что там настроили много зданий, которые не разрешается строить на этой территории.

Также ранее президент Франции заявил, что Нотр-Дам должны восстановить по п'пять лет.