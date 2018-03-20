"Пішов добровольцем на війну": в мережі сумують за прикордонником, який загинув в зоні АТО (фото)

Хлопець був 1996 року народження

У мережі розповіли про загиблого в зоні АТО прикордонника. Про це передає співтовариство Нео Радіо - 100.5 FM Червоноград на сторінці Facebook.

Сержант Держприкордонслужби Ігор Дулька помер 17 березня в Бахмутській міськлікарні в результаті осколкових поранень, отриманих при детонації ручної осколкової гранати в одному з бліндажів прикордонного наряду на КПВВ "Майорське".

"Увечері в одному з бліндажів у прикордонного наряду, який здійснює прикриття та охорону КПВВ "Майорск", поки що з невідомих причин вибухнула ручна осколкова граната. В результаті два військовослужбовці отримали поранення різного ступеня тяжкості. На жаль, один з прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер у лікарні, стан іншого - середньої тяжкості. Призначено спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини трагічного випадку", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Стало відомо, що хлопець пішов добровольцем на війну, перервавши навчання у Вузі, служив інспектором у Краматорському прикордонному загоні.

Фото: Ігор Дулька (facebook.com/neoradioua)

У четвер, 22 березня, в місті Великі Мости Сокальського району Львівської області, о 12.00 відбудеться прощання із загиблим героєм.

За словами настоятеля храму Благовіщеня Пресвятої Богородиці у Великих Мостах батька Володимира Юськіва, траур в місті оголосили ще в неділю, 18 березня, отримавши звістку про смерть молодого прикордонника напередодні ввечері.

Скріншот поста (facebook.com/neoradioua)

Ігор Дулька пройшов підготовку в навчальному центрі ДПСУ імені Момота у місті Оршанец. З 2016 проходив службу в Мукачівському прикордонному загоні, потім обіймав посаду молодшого інспектора прикордонної служби 1-ї категорії Краматорського прикордонного загону, передає censor.net.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова 14 березня помер від травм боєць АТО з Дніпра Марк Гудзовский (позивний "Упертий").