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"Ушел добровольцем на войну": в сети скорбят о пограничнике, погибшем в зоне АТО (фото)

STYLERLIFE        20.03.2018 - 16:44
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Парень был 1996 года рождения

В сети рассказали о погибшем в зоне АТО пограничнике. Об этом передает сообщество Нео Радіо - 100.5 FM Червоноград на странице в Facebook.

Сержант Госпогранслужбы Игорь Дулько умер 17 марта в Бахмутской горбольнице в результате осколочных ранений, полученных при детонации ручной осколочной гранаты в одном из блиндажей пограничного наряда на КПВВ "Майорское".

"Вечером в одном из блиндажей в пограничного наряда, осуществляющего прикрытие и охрану КПВВ "Майорск", пока что по неизвестным причинам, взорвалась ручная осколочная граната. В результате два военнослужащие получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести. Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Стало известно, что парень ушел добровольцем на войну, прервав учебу в ВУЗе, служил инспектором в Краматорском пограничном отряде.

Фото: Игорь Дулько (facebook.com/neoradioua)

В четверг, 22 марта, в городе Великие Мосты Сокальского района Львовской области, в 12.00 состоится прощание с погибшим героем.

По словам настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Великих Мостах отца Владимира Юськива, траур в городе объявили еще в воскресенье, 18 марта, получив известие о смерти молодого пограничника накануне вечером.

Скриншот поста (facebook.com/neoradioua)

Игорь Дулько прошел подготовку в учебном центре ГПСУ имени Момота в городе Оршанец. С 2016 проходил службу в Мукачевском пограничном отряде, затем занимал должность младшего инспектора пограничной службы 1-й категории Краматорского пограничного отряда, передает censor.net.

Напомним, что в Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова 14 марта умер от травм боец АТО с Днепра Марк Гудзовский (позывной "Упрямый").

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Теги: погибший, АТО, пограничник
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