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"Пішов на небо..." Загинув 38-річний український боєць

STYLERLIFE        29.06.2018 - 12:21
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Влад Гусейнов загинув в результаті обстрілу українських позицій проросійськими бойовиками

На Донбасі загинув 38-річний український боєць Влад Гусейнов, який захищав нашу країну від проросійських бойовиків.

Влад Гусейнов (фото: facebook.com/Наталия Іванова)

Як розповіла волонтер Добровольчого Український Корпусу Наталія Іванова, серце солдата 92-ї окремої механізованої бригади перестало битися 28 червня.

Влад Гусейнов (фото: facebook.com/Наталия Іванова)

"Це болючий удар для його побратимів у ВСУ і для бійців-добровольців ДУК ПС, які мали честь минулого року воювати з ним пліч-о-пліч на одних позиціях. Він був веселун, знаходив сили шуткувати в любій ситуації, щоб підтримувати настрій побратимів у важкій ситуації. І ось тепер... Він пішов на небо... Бійці-добровольці висловлюють співчуття друзям і близьким Влада. Герою Слава!" - написала Наталія на своїй Facebook-сторінці.

Скріншот поста (facebook.com/Наталія Іванова)

Разом з тими, хто знав бійця, сумують і всі українці.

"Світла пам'ять Воїну світла", - написала Юлія Дейнека.

"Хай земля буде пухом... Вічна пам'ять..." - додала Ірина Павлюк.

Влад Гусейнов (фото: facebook.com/Наталия Іванова)

29 червня в мережі нагадали про відважного добровольця - оперного співака Василя Слипака, який віддав життя за те, щоб усі українці жили у мирі.

Відео: РБК-Україна

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Теги: Донбасс, воин, погибший
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