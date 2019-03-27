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Пішов з життя легендарний радянський актор

STYLERЖиття    27.03.2019 - 07:47
Пішов з життя легендарний радянський актор
Помер Нодар Мгалоблішвілі - знаменитий граф Каліостро (фото: torange.biz)

Нодар Мгалоблішвілі прославився завдяки ролі у фільмі "Формула любові"

Нодар Мгалоблішвілі, знаменитий радянський і грузинський актор, помер на 88-му році життя, повідомляє грузинський "Перший канал".

За свою 50-річну акторську кар'єру Нодар Мгалоблішвілі виконав ролі у близько 40 фільмах. Але найбільшу славу акторові принесла роль графа Каліостро у культовій картині "Формула любові". До речі, в цій картині Нодара озвучив Армен Джигарханян.

Майбутній актор народився в 1931-му році у Тбілісі. Дитинство його було тяжким, сім'я жила бідно. Після смерті батька в 1950-му Нодар вирішив вступити в Грузинський політехнічний інститут, але доля розпорядилася інакше. Мгалоблішвілі завалив іспит з математики і подав документи на акторський факультет Тбіліського театрального інституту.

У 1984 році актор прокинувся знаменитим після виконання ролі графа Каліостро у культовій "Формулі любові" режисера Марка Захарова.

Помер Нодар Мгалоблішвілі - знаменитий граф Каліостро (кадри з к/ф "Формула любові")

Відомо, що актор не був марнославним. Так, в 2001-му році Мгалоблішвілі відмовився від високої урядової нагороди Грузії - Ордена Честі. На церемонію нагородження не з'явився, а присланий орден повернув назад.

Причина смерті актора не називається.

Раніше ми писали, про смерть 92-річної Валентини Дворянінової, яка виконала легендарну колискову "Сплять втомлені іграшки".

Також повідомлялося, що в Росії помер актор Володимир Етуш. Він був легендарним радянським актором, який зіграв у популярних картинах.

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