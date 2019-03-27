Ушел из жизни легендарный советский актер

Умер Нодар Мгалоблишвили - знаменитый граф Калиостро (фото: torange.biz)

Нодар Мгалоблишвили прославился благодаря роли в фильме "Формула любви"

Нодар Мгалоблишвили, знаменитый советский и грузинский актер, скончался на 88-м году жизни, сообщает грузинский "Первый канал".

За свою 50-летнюю актерскую карьеру Нодар Мгалоблишвили исполнил роли в около 40 фильмах. Но наибольшую известность актеру принесла роль графа Калиостро в культовой картине "Формула любви". К слову, в этой картине Нодара озвучил Армен Джигарханян.

Будущий актер родился в 1931-м году в Тбилиси. Детство его было тяжелым, семья жила бедно. После смерти отца в 1950-м Нодар решил поступить в Грузинский политехнический институт, но судьба распорядилась иначе. Мгалоблишвили завалил экзамен по математике и подал документы на актерский факультет Тбилисского театрального института.

В 1984 году актер проснулся знаменитым после исполнения роли графа Калиостро в культовой "Формуле любви" режиссера Марка Захарова.

Умер Нодар Мгалоблишвили - знаменитый граф Калиостро (кадры из к/ф "Формула любви")

Известно, что актер не был тщеславным. Так, в 2001-м году Мгалоблишвили отказался от высокой правительственной награды Грузии - Ордена Чести. На церемонию награждения не явился, а присланный орден вернул обратно.

Причина смерти актера не называется.

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