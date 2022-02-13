З'їжте ці продукти на вечерю і забудете про безсоння: заснете за лічені хвилини

Так, ввечері варто відмовитися від надмірно солоної, жирної та гострої їжі – такі продукти здатні викликати печію і відрижку.

Експерт зі сну Розі Осмун стверджує, що "складні" вуглеводи за 4 години до сну допоможуть заснути швидше.

На сон впливає те, що ми їмо на вечерю (www.pexels.com)

Згідно з експериментом, опублікованим в Американському журналі клінічного харчування, вживання крохмалистих вуглеводів перед сном скоротило час засинання.

На ніч учасників годували рисом, овочами та соусом, але одного разу поміняли сорти рису. Так, ті, хто їв рис жасмін за чотири години до сну, зазвичай засипали за дев'ять хвилин. А ось ті, хто вживав довгозернистий, – за 18.

Дослідники припустили, що вуглеводи з високим глікемічним індексом можуть підвищувати рівень триптофану і серотоніну, двох хімічних речовин в мозку, що беруть участь у процесі засинання.

Вчені довели, що рис певного сорту сприяє швидкому засинанню (www.pexels.com)

Видання Knowable Magazine опублікувало результати семирічних досліджень. Вчені встановили, що вживання більшої кількості клітковини та меншої кількості насичених жирів і цукру протягом дня призводить до глибшого і спокійнішого сну вночі.

Якщо ви хочете заснути без проблем, віддайте перевагу фруктам і овочам, що сприяють сну, наприклад, вишням або бананам.

Вишні містять невелику кількість мелатоніну - гормону, який організм природним чином виробляє у відповідь на слабке освітлення, щоб допомогти нам заснути. Цей гормон також міститься в помідорах, ананасах, яблуках, рослинній олії та горіхах.