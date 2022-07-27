Влаштуватися непросто: на які вакансії в Україні зараз найбільша конкуренція

Роботу в Україні під час війни знайти можна і для цього потрібно лише докласти трохи зусиль. Однак зараз кількість резюме вже дуже перевищує кількість вакансій, які пропонують роботодавці.
Які вакансії в Україні зараз найпопулярніші та в якій сфері найбільша конкуренція на робочі місця - читайте в матеріалі нижче в матеріалі Styler.
Дефіцит робочих місць на ринку пов'язаний з тим, що частина українців втратила свої робочі місця через військову агресію Росії - закрилися фірми на тимчасово окупованих територіях, зруйновані підприємства в слідстві військових дій.
Багато роботодавців побоюються розширювати свій бізнес або ж запускати нові проєкти. Й це теж веде до зниження вакансій на ринку.
Ну і найзрозуміліша проблема - українці виїхали з центральних, східних і південних областей в західні, і міста не в змозі дати робочі місця всім тимчасовим переселенцям.
Як показує статистика Work.ua, найбільше резюме за останній тиждень на адміністраторів, керівників, водіїв, працівників сфери торгівлі і обслуговування, робочі спеціальності.
Кількість резюме в цих сферах значно перевищує пропозиції від роботодавців.
Найбільше вакансій зараз пропонується в:
Знайти роботу буде непросто фахівцям у видавничій справі та поліграфії, у сфері культури, музики та шоубізнесу.
Дуже мало вакансій зараз у сфері нерухомості, охорони та безпеки, сільському господарстві та агробізнесі, а також у страхуванні.
Складно буде знайти роботу топменеджменту, керівникам вищої ланки, фахівцям з управління персоналом та юристам - у цих сферах кількість резюме значно перевищує кількість пропозицій від роботодавців.
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Великі підприємства, фірми організації, які до війни налічували до кілька сотень робочих місць, почали оптимізувати свої витрати. Це потрібно для того, щоб залишитися на плаву в складний період і утримати фахівців.
Для оптимізації витрат на зарплатний фонд роботодавці почали скорочувати посади, без яких організація може продовжувати свою роботу і при цьому не отримати значної шкоди.
Опитування показують, що такі оптимізації торкнулися практично всіх сфер в Україні.
У великих торгових мережах скорочують кількість продавців і касирів, у сфері обслуговування замість чотирьох-п'яти офіціантів залишають трьох.
Роботу адміністратора часто передають комусь із досвідчених працівників, а зарплату підвищують тільки на 0,5 ставки.
Скорочують працівників некритичної сфери - оптимізаторів, фахівців з персоналу, SMM, фотографів і помічників керівників, секретарів.
У невеликих фірмах роботу двох керівників відділів передають одному.
Роботодавці починають цінуватися більше фахівці, які можуть потягнути відразу два-три напрямки та швидко освоюють додаткові навички.
Все це призводить до скорочення робочих місць за окремими спеціальностями та професіями, а відповідно - до росту резюме і конкуренції на ринку праці.
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