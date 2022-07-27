UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Устроиться непросто: на какие вакансии в Украине сейчас самая большая конкуренция

На какую работу в Украине сейчас самая большая конкуренция (коллаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Работу в Украине во время войны найти можно и для этого нужно лишь приложить чуть-чуть усилий. Однако сейчас количество резюме уже намного превышает количество вакансий, которые предлагают работодатели.

Какие вакансии в Украине сейчас самые популярные и в какой сфере самая большая конкуренция на рабочие места - читайте в материале ниже в материале Styler.

На какие вакансии наибольший спрос сегодня

Дефицит рабочих мест на рынке связан с тем, что часть украинцев потеряла свои рабочие места из-за военной агрессии России - закрылись фирмы на временно оккупированных территориях, разрушены предприятия в следствии военных действий.

Многие работодатели опасаются расширять свой бизнес или же запускать новые проекты. И это тоже ведет к снижению вакансий на рынке.

Ну и самая понятная проблема - украинцы выехали из центральных, восточных и южных областей в западные, и города не в состоянии дать рабочие места всем временным переселенцам.

Как показывает статистика Work.ua, больше всего резюме за последнюю неделю на администраторов, руководителей, водителей, работников сферы торговли и обслуживания, рабочие специальности.

Количество резюме в этих сферах значительно превышает предложения от работодателей.

Больше всего вакансий сейчас предлагается в:

  • сфера IT
  • администраторы и руководство среднего звена
  • продажи и закупки
  • рабочие специальности и производство
  • сфера обслуживания

Кому найти работу сложнее всего

Найти работу будет непросто специалистам в издательском деле и полиграфии, в сфере культуры, музыки и шоу-бизнеса.

Очень мало вакансий сейчас в сфере недвижимости, охраны и безопасности, сельском хозяйстве и агробизнесе, а также в страховании.

Сложно будет найти работу топ-менеджменту, руководителям высшего звена, специалистам по управлению персоналом и юристам - в этих сферах количество резюме значительно превышает количество предложений от работодателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работа за границей. Кому из украинцев сейчас платят по 100 тысяч

И еще один нюанс о рабочих местах в Украине

Крупные предприятия, фирмы организации, которые до войны насчитывали до несколько сотен рабочих мест, начали оптимизировать свои расходы. Это нужно для того, чтобы остаться на плаву в сложный период и удержать специалистов.

Для оптимизации расходов на зарплатный фонд работодатели начали сокращать должности, без которых организация может продолжать свою работу и при этом не получить значительного ущерба.

Опросы показывают, что такие оптимизации коснулись практически всех сфер в Украине.

В крупных торговых сетях сокращают количество продавцов и кассиров, в сфере обслуживания вместо четырех-пяти официантов оставляют трех.

Работу администратора часто передают кому-то из опытных работников, а зарплату повышают только на 0,5 ставки.

Сокращают работников некритической сферы - оптимизаторов, специалистов по персоналу, SMM, фотографов и помощников руководителей, секретарей.

В небольших фирмах работу двух руководителей отделов передают одному.

Работодатели начинают цениться больше специалисты, которые могут потянуть сразу два-три направления и быстро осваивают дополнительные навыки.

Все это приводит к сокращению рабочих мест по отдельным специальностям и профессиям, а соответственно - к росту резюме и конкуренции на рынке труда.

Ранее мы рассказывали о том, где за границей украинцам проще устроиться на работу с высокой зарплатой.

Также рассказывали, кого больше всего сейчас ищут для работы на дому в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
работапоиск работыработа в Украине