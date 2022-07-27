Устроиться непросто: на какие вакансии в Украине сейчас самая большая конкуренция

Работу в Украине во время войны найти можно и для этого нужно лишь приложить чуть-чуть усилий. Однако сейчас количество резюме уже намного превышает количество вакансий, которые предлагают работодатели.
Какие вакансии в Украине сейчас самые популярные и в какой сфере самая большая конкуренция на рабочие места - читайте в материале ниже в материале Styler.
Дефицит рабочих мест на рынке связан с тем, что часть украинцев потеряла свои рабочие места из-за военной агрессии России - закрылись фирмы на временно оккупированных территориях, разрушены предприятия в следствии военных действий.
Многие работодатели опасаются расширять свой бизнес или же запускать новые проекты. И это тоже ведет к снижению вакансий на рынке.
Ну и самая понятная проблема - украинцы выехали из центральных, восточных и южных областей в западные, и города не в состоянии дать рабочие места всем временным переселенцам.
Как показывает статистика Work.ua, больше всего резюме за последнюю неделю на администраторов, руководителей, водителей, работников сферы торговли и обслуживания, рабочие специальности.
Количество резюме в этих сферах значительно превышает предложения от работодателей.
Больше всего вакансий сейчас предлагается в:
Найти работу будет непросто специалистам в издательском деле и полиграфии, в сфере культуры, музыки и шоу-бизнеса.
Очень мало вакансий сейчас в сфере недвижимости, охраны и безопасности, сельском хозяйстве и агробизнесе, а также в страховании.
Сложно будет найти работу топ-менеджменту, руководителям высшего звена, специалистам по управлению персоналом и юристам - в этих сферах количество резюме значительно превышает количество предложений от работодателей.
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Крупные предприятия, фирмы организации, которые до войны насчитывали до несколько сотен рабочих мест, начали оптимизировать свои расходы. Это нужно для того, чтобы остаться на плаву в сложный период и удержать специалистов.
Для оптимизации расходов на зарплатный фонд работодатели начали сокращать должности, без которых организация может продолжать свою работу и при этом не получить значительного ущерба.
Опросы показывают, что такие оптимизации коснулись практически всех сфер в Украине.
В крупных торговых сетях сокращают количество продавцов и кассиров, в сфере обслуживания вместо четырех-пяти официантов оставляют трех.
Работу администратора часто передают кому-то из опытных работников, а зарплату повышают только на 0,5 ставки.
Сокращают работников некритической сферы - оптимизаторов, специалистов по персоналу, SMM, фотографов и помощников руководителей, секретарей.
В небольших фирмах работу двух руководителей отделов передают одному.
Работодатели начинают цениться больше специалисты, которые могут потянуть сразу два-три направления и быстро осваивают дополнительные навыки.
Все это приводит к сокращению рабочих мест по отдельным специальностям и профессиям, а соответственно - к росту резюме и конкуренции на рынке труда.
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