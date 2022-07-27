Устроиться непросто: на какие вакансии в Украине сейчас самая большая конкуренция

На какие вакансии наибольший спрос сегодня

Дефицит рабочих мест на рынке связан с тем, что часть украинцев потеряла свои рабочие места из-за военной агрессии России - закрылись фирмы на временно оккупированных территориях, разрушены предприятия в следствии военных действий.

Многие работодатели опасаются расширять свой бизнес или же запускать новые проекты. И это тоже ведет к снижению вакансий на рынке.

Ну и самая понятная проблема - украинцы выехали из центральных, восточных и южных областей в западные, и города не в состоянии дать рабочие места всем временным переселенцам.

Как показывает статистика Work.ua, больше всего резюме за последнюю неделю на администраторов, руководителей, водителей, работников сферы торговли и обслуживания, рабочие специальности.

Количество резюме в этих сферах значительно превышает предложения от работодателей.

Больше всего вакансий сейчас предлагается в:

сфера IT

администраторы и руководство среднего звена

продажи и закупки

рабочие специальности и производство

сфера обслуживания

Кому найти работу сложнее всего

Найти работу будет непросто специалистам в издательском деле и полиграфии, в сфере культуры, музыки и шоу-бизнеса.

Очень мало вакансий сейчас в сфере недвижимости, охраны и безопасности, сельском хозяйстве и агробизнесе, а также в страховании.

Сложно будет найти работу топ-менеджменту, руководителям высшего звена, специалистам по управлению персоналом и юристам - в этих сферах количество резюме значительно превышает количество предложений от работодателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работа за границей. Кому из украинцев сейчас платят по 100 тысяч

И еще один нюанс о рабочих местах в Украине

Крупные предприятия, фирмы организации, которые до войны насчитывали до несколько сотен рабочих мест, начали оптимизировать свои расходы. Это нужно для того, чтобы остаться на плаву в сложный период и удержать специалистов.

Для оптимизации расходов на зарплатный фонд работодатели начали сокращать должности, без которых организация может продолжать свою работу и при этом не получить значительного ущерба.

Опросы показывают, что такие оптимизации коснулись практически всех сфер в Украине.

В крупных торговых сетях сокращают количество продавцов и кассиров, в сфере обслуживания вместо четырех-пяти официантов оставляют трех.

Работу администратора часто передают кому-то из опытных работников, а зарплату повышают только на 0,5 ставки.

Сокращают работников некритической сферы - оптимизаторов, специалистов по персоналу, SMM, фотографов и помощников руководителей, секретарей.

В небольших фирмах работу двух руководителей отделов передают одному.

Работодатели начинают цениться больше специалисты, которые могут потянуть сразу два-три направления и быстро осваивают дополнительные навыки.

Все это приводит к сокращению рабочих мест по отдельным специальностям и профессиям, а соответственно - к росту резюме и конкуренции на рынке труда.