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Работа на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплаты

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Украина, Четверг 14 июля 2022 09:00
Работа на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплаты Какие вакансии на дому сейчас предлагают в Украине (коллаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

В Украине появилось много вакансий работы на дому. Этот способ заработка начали активно осваивать еще во время пандемии коронавируса. Сейчас же работники и работодатели понимают, что из-за войны удаленная занятость становится более безопасной.

Кого ищут в Украине для работы на дому и какие зарплаты предлагают - читайте ниже в материале Styler.

Какие вакансии на дому предлагают

Во время пандемии COVID-19 дома начали работать журналисты и переводчики, преподаватели и HR-менеджеры. Люди обнаружили, что для эффективной работы постоянное присутствие в офисе необязательно.

С началом полномасштабного вторжения эта тенденция снова распространилась и сейчас предлагается много разных вакансий дистанционно.

Традиционно на дому могут работать люди, которым для этого нужен только интернет и компьютер.

Анализ сайтов по поиску работы показывает, что самое большое количество вакансий - это:

  • IT-сфера
  • IP-телефония
  • менеджеры интернет-магазинов
  • техподдержка компаний
  • менеджеры по продажам
  • HR-менеджеры
  • преподаватели
  • репетиторы
  • копирайтеры
  • переводчики

Какие предлагают зарплаты за работу на дому

За работу ночного агента по продажам с обязанностями общения на английском языке с клиентами готовы платить от 39 тысяч гривен в месяц.

Менеджерам по продажам на дому предлагают зарплату от 27 до 100 тысяч гривен.

Зарплаты в IT-сфере намного выше - от 2000 долларов.

Менеджеру по развитию с изучением налогового и корпоративного законодательства других стран готовы платить от 1500 долларов в месяц.

Работодатели ищут также инженера службы технической поддержки на зарплату от 30 до 34 тысяч гривен - нужно будет отвечать на звонки в техподдержку и общаться в чатах.

Работа на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплатыРабота на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплатыРабота на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплаты

Специалисту HR предлагают работу на дому с зарплатой от 28 до 34 тысяч гривен. Помощнику HR предлагается зарплата от 25 до 33 тысяч гривен.

Копирайтеру-переводчику предлагают от 400 до 1000 долларов в месяц.

А операторам клиентской поддержки в интернет-магазине - от 15 до 25 тысяч гривен.

Также ищут менеджера сайта и интернет маркетолога - с зарплатами от 10 до 15 тысяч гривен.

Работа на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплатыРабота на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплатыРабота на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплатыИз интересных вакансий - ведущая прямых трансляций. Опыт работы не нужен, тематика разная. Зарплата - от 8000 гривен.

Еще нужны скауты со знанием английского языка - с зарплатой от 20 тысяч гривен. В обязанности скаутов входит поиск новых людей, которые бы становились клиентами ресурса работодателя.

Работа на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплатыРабота на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплатыРабота на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплатыРабота на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплатыРабота на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплаты

Кому подойдет работа на дому

В целом, на сайтах по поиску работы можно найти сейчас много вакансий для работы на дому.

Вакансий для людей без опыта работы и образования тоже достаточно - зарплаты колеблются от 8 до 15 тысяч гривен. Нужен только компьютер, телефон и стабильный интернет.

Есть варианты работы по ночам, на неполный рабочий день, для студентов.

Шансы найти хорошую вакансию с зарплатой от 15 тысяч гривен намного выше, если у вас есть знание хотя бы одного иностранного языка.

Ранее мы рассказывали о том, как можно заработать на дому до 80 тысяч гривен.

А также писали варианты того, как зарабатывать до 1000 долларов без высшего образования.

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