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Работа за границей. Кому из украинцев сейчас платят по 100 тысяч

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 14:05
Работа за границей. Кому из украинцев сейчас платят по 100 тысяч Фото: Как устроиться на работу за границей (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Работодатели со всего мира продолжают нанимать украинцев на работу. Во время войны много наших соотечественников уехало и трудоустроилось за рубежом, но работа все еще есть - вакансии предлагаются, а заработок обещают немалый.

Кому готовы больше всего платить в июле, рассказали Styler специалисты из Работа OLX.

ЕС и Израиль предлагают больше всего работы

Эксперты говорят, что как и до войны, чаще всего украинцам предлагают работу в ЕС и Израиле.

Больше всего объявлений о работе в Польше - более 1700 объявлений, причем по сравнению с апрелем вакансий стало вообще в 2,5 раза больше.

Где платят больше, а где меньше

Что касается заработных плат, то больше всего украинцам за работу платят в:

  • США - более 110 тыс. грн,
  • Канаде - 95 тыс. грн,
  • Норвегии - 90 тыс. грн,
  • Израиле - 85 тыс. грн.

Самую же низкую же среднюю плату по Европе (до 30 тыс. грн предлагают в Болгарии (20,2 тыс. грн), Венгрии (24,5 тыс. грн), и в Греции (27,5 тыс. грн).

Страны с наибольшим количеством вакансий для украинцев в июле 2022 года

Работа за границей. Кому из украинцев сейчас платят по 100 тысяч

Каких специалистов ищут за рубежом чаще всего

Больше всего шансов устроиться имеют разнорабочие, также немало вакансий есть на производстве и в транспортной сфере.

Безусловный лидер по количеству объявлений - упаковщик/фасовщик. За нее, в зависимости от страны, специалистам могут предлагать от 28 тыс. грн в Литве до 57,8 тыс. грн в Нидерландах.

Также среди самых распространенных варианты для разнорабочих с зарплатой от 31 тыс. грн до 87,6 тыс. грн, а также вакансии для водителей с зарплатой от 39,5 до 81,5 тыс. грн.

Работа за границей. Кому из украинцев сейчас платят по 100 тысяч

Украинцам упростили поиск работы в Польше

Сейчас для поисковиков работы в Польше создана "горячая линия". Для этого необходимо позвонить по номеру +48 22 10 10 191 или +38 094 711 71 70 и ответить на два вопроса: "В каком городе вы ищете работу?" и "В какой отрасли вы ищете работу? / Какая ваша профессия?". Услуга бесплатная, абонент платит только за соединение, согласно тарифу оператора.

Линия работает на основе технологий искусственного интеллекта и присылает SMS со ссылкой на перечень вакансий на olx.pl (польский сайт по поиску работы).

Ранее мы писали, кому из рабочих профессий в Украине сейчас платят больше всего.

Также сообщалось, какие профессии среди украинцев наиболее востребованы летом 2022.

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