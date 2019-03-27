ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українців попередили про небезпеку: що трапилося

STYLERЖиття    27.03.2019 - 12:51
Українців попередили про небезпеку: що трапилося
В Україні оголосили штормове попередження - жовтий рівень небезпеки (фото: РБК-Україна)

Сильний штормовий вітер може завдати багато лиха

Штормове попередження через сильний вітер оголосили в Україні на середу, 27 березня. Пориви вітру, що сягатимуть 15-20 метрів за секунду, передає Український гідрометцентр.

Несприятливі погодні умови сьогодні торкнуться західних, південних та більшості центральних областей. Синоптики присвоїли їм перший, жовтий, рівень небезпечності.

Українців попередили про небезпеку: що трапилося

В Україні оголосили штормове попередження - жовтий рівень небезпеки (фото: GettyImages)

Фахівці дають кілька порад, як уберегтися від сильного вітру: 

  • Щільно закрийте вікна в будинках та приберіть всі предмети, які можуть випасти назовні, з відкритих балконів.
  • Якщо ви опинилися на вулиці під час шторму, тримайтеся осторонь від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель.
  • При сильних поривах вітру краще сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.
  • Уникайте великих, а особливо - трухлявих, дерев. Не паркуйте поблизу них автомобілі.

Нагадаємо, 11 березня, Україною пронісся сильний ураган, який наробив багато лиха: забрав життя кількох людей, були масово повалені дерева, із дахів зривало покриття, нівечило автомобілі. Вітер перевертав паркани і навіть зупинки громадського транспорту.

Раніше ми писали про те, як отримати компенсацію, якщо ви стали жертвою стихії. Наприклад, коли на автомобіль раптово впало дерево або коли буревій зруйнував частину будинку - зірвав дах чи пошкодив стіни.

Погода в Україні 31 березня: синоптик озвучила прогноз на вибори Стихія знову накриє Україну: які області постраждають найбільше
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України ветерПогода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся