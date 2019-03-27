Українців попередили про небезпеку: що трапилося

Сильний штормовий вітер може завдати багато лиха
Штормове попередження через сильний вітер оголосили в Україні на середу, 27 березня. Пориви вітру, що сягатимуть 15-20 метрів за секунду, передає Український гідрометцентр.
Несприятливі погодні умови сьогодні торкнуться західних, південних та більшості центральних областей. Синоптики присвоїли їм перший, жовтий, рівень небезпечності.
В Україні оголосили штормове попередження - жовтий рівень небезпеки (фото: GettyImages)
Фахівці дають кілька порад, як уберегтися від сильного вітру:
Нагадаємо, 11 березня, Україною пронісся сильний ураган, який наробив багато лиха: забрав життя кількох людей, були масово повалені дерева, із дахів зривало покриття, нівечило автомобілі. Вітер перевертав паркани і навіть зупинки громадського транспорту.
Раніше ми писали про те, як отримати компенсацію, якщо ви стали жертвою стихії. Наприклад, коли на автомобіль раптово впало дерево або коли буревій зруйнував частину будинку - зірвав дах чи пошкодив стіни.