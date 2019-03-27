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Украинцев предупредили об опасности: что случилось

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 12:51
Украинцев предупредили об опасности: что случилось
В Украине объявили штормовое предупреждение - желтый уровень опасности (фото: РБК-Украина)

Сильный штормовой ветер может нанести много бед

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили в Украине на среду, 27 марта. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, передает Украинский гидрометцентр.

Неблагоприятные погодные условия сегодня коснутся западных, южных и большинства центральных областей. Синоптики присвоили им первый, желтый, уровень опасности.

Украинцев предупредили об опасности: что случилось

В Украине объявили штормовое предупреждение - желтый уровень опасности (фото: GettyImages)

Специалисты дают несколько советов, как уберечься от сильного ветра:

  • Плотно закройте окна в домах и уберите все предметы, которые могут выпасть наружу, с открытых балконов.
  • Если вы оказались на улице во время шторма, держитесь в стороне от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий.
  • При сильных порывах ветра лучше спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.
  • Избегайте больших, а особенно - трухлых, деревьев. Не паркуйте вблизи них автомобили.

Напомним, 11 марта, Украиной пронесся сильный ураган, который наделал много бед: унес жизни нескольких человек, были массово повалены деревья, с крыш срывало покрытия, были повреждены автомобили. Ветер переворачивал заборы и даже остановки общественного транспорта.

Ранее мы писали о том, как получить компенсацию, если вы стали жертвой стихии. Например, когда на автомобиль внезапно упало дерево или когда ураган разрушил часть дома - сорвал крышу или повредил стены.

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