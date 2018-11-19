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В Ужгороді поліцейський і митник обікрали нову зупинку (відео)

STYLERЖиття    19.11.2018 - 19:43
В Ужгороді поліцейський і митник обікрали нову зупинку (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Нову сучасну автобусну зупинку встановили на вулиці Митній, 24

В Ужгороді митник і поліцейський розкрадали нову сучасну автобусну зупинку на вулиці Митній, 24. Кадри інциденту зафіксували встановлені на ній камери, передає ресурс "УЖНЕТ" на сторінці в соцмережі Facebook.

На відео засвітився і автомобіль з номером, за яким журналіст Віталій Глагола і з'ясував його власників.

Відео: facebook.com/uzhnet

"Знаючи номер і марку - закинули в інтернет-бот номер авто і дізналися власника - це жінка Мельник Марина Іванівна", - розповів він у своєму Facebook.

 

Фото: скріншот facebook.com/uzhnet

"Не треба бути Еркюлем Пуаро, щоб вбити в Google прізвище і зустріти декларацію, подану в НАПК повної тезки власниці авто - і вуаля, знайдено декларацію з такими ж даними. І тут вуаля номер два - у неї в декларації внесено авто саме такої моделі, як на відео з крадіжками. Хочете вуаля номер три? Ця жінка працює на посаді слідчий в установі Ужгородське районне відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного Управління ПП в Закарпатській області, тобто в поліції. Ось декларація з цим авто: тут.

В Ужгороді поліцейський і митник обікрали нову зупинку (відео)В Ужгороді поліцейський і митник обікрали нову зупинку (відео)Скріншот: declarations.com.ua

"Але ж ми не будемо її звинувачувати, бо видно по відео, що матеріали в багажник вантажить чоловік. Благо, в декларації вказане і його ім’я. Перевіряємо на тому ж сайті і вуаля номер чотири. Знадимо чоловіка на ім’я Мельник Микола Васильович у якого в декларації вказана вказано право керування на автом марки Фольцваген Пасат 2007 року, який є у властості його дружини. А хочете знати, де працює цей чоловік згідно його декларації? От вам і вуаля 5 – старший інспектор у Закарпатській митниці ДФС. Ось посилання на його декларацію.

Я навіть не хочу це коментувати ... Гарна пара - слідча поліції і митник" - написав журналіст.

Раніше повідомлялося, що днями в Ірпені під Києвом невідомі в масках пограбували інкасаторів.

Також ми писали про те, що в Тернопільській області припинили діяльність групи тюремних аферистів, які видурювали гроші у довірливих людей.

Нагадаємо, в кінці жовтня в Києві патрульні поліцейські збили чоловіка, який тікав після того, як скоїв крадіжку.

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Відео: РБК-Україна

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