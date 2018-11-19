В Ужгороде полицейский и таможенник обворовали новую остановку (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Новую современную автобусную остановку установили на улице Таможенной, 24

В Ужгороде таможенник и полицейский разворовывали новую современную автобусную остановку на улице Таможенной, 24. Кадры инцидента зафиксировали установленные на ней камеры, передает ресурс "УЖНЕТ" на странице в соцсети Facebook.

На видео засветился и автомобиль с номером, по которому журналист Виталий Глагола и выяснил его владельцев.

Видео: facebook.com/uzhnet

"Зная номер и марку - забросили в интернет-бот номер авто и узнали владельца - это женщина Мельник Марина Ивановна", - рассказал он в своем Facebook.

Фото: скриншот facebook.com/uzhnet

"Не надо быть Эркюлем Пуаро, чтобы вбить в Google фамилию и встретить декларацию, поданную в НАПК полной тезки владелицы авто - и вуаля, найдена декларация с такими же данными. И здесь вуаля номер два - у нее в декларации внесены авто именно такой модели, как на видео с воровством. Хотите вуаля номер три? Эта женщина работает на должности следователь в учреждении Ужгородское районное отделение полиции Ужгородского отдела полиции Главного Управления ЧП в Закарпатской области, то есть в полиции. Вот декларация с этим авто: здесь.

Скриншот: declarations.com.ua

"Но мы не будем ее обвинять, потому что видно по видео, что материалы в багажник грузит мужчина. Благо, в декларации указано и его имя. Проверяем на том же сайте и вуаля номер четыре. Находим мужчину по имени Мельник Николай Васильевич у которого в декларации указано право управления на авто марки Фольксваген Пассат 2007 года, который в собственности его жены. А хотите знать, где работает этот человек согласно его декларации? Вот вам и вуаля 5 - старший инспектор по Закарпатской таможни ГФС. Вот ссылка на его декларацию.

Я даже не хочу это комментировать ... Хорошая пара - следственная полиции и таможенник" - написал журналист.

Ранее сообщалось, что на днях в Ирпене под Киевом неизвестные в масках ограбили инкассаторов.

Также мы писали о том, что в Тернопольской области пресекли деятельность группы тюремных аферистов, которые выманивали деньги у доверчивых людей.

Напомним, в конце октября в Киеве патрульные полицейские сбили мужчину, который убегал после того, как совершил кражу.

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Видео: РБК-Украина