У Дніпрі жорстоко побили дівчину в маршрутці, яка оплатила 2 місця (відео)

У Дніпрі в маршрутці побили дівчину, яка оплатила два місця в транспорті, бо хотіла, щоб поруч ніхто не сидів. Це викликало у деяких пасажирів сильне обурення, і після словесної перепалки пенсіонерки з чоловіком накинулися на неї з кулаками.

Інцидент стався 18 липня в маршрутці №101а, повідомляють користувачі мережі, також опублікувавши відео події.

Як видно на кадрах, дівчина сидить поряд з іншого пасажиркою, але місця спереду і ззаду пустують. В цей час інші жінки, які сидять попереду, обсипали її звинуваченнями - мовляв, змушуєш стояти людей, і взагалі оплачувати порожні місця не прийнято.

Незабаром пенсіонерки почали лаятися матом і плюватися на дівчину, а потім почали бити її по голові та тягати за волосся й одяг.

До конфлікту приєднався чоловік з маскою на підборідді, який став кричати на дівчину, а потім раптом просто почав бити кулаком по обличчю.

Закінчилося тим, що побиту пасажирку витягли з автобуса і порвали її речі.

Відео опубліковано в мережі (попереджаємо - присутня нецензурна лайка і сцени насильства)!

Як розповів голова профспілки перевізників Дніпра Михайло Тонконогий, поліцію на місце події не викликали. Про це передає "Інформатор".

Інші пасажири реагували на жорстоке побиття дуже дивно: за постраждалу заступилася лише одна жінка, а інші просто поспішили відійти подалі чи відверталися в інший бік. Водій також не втручався.

Раніше повідомлялося, що недавно у Дніпрі водій викинув пасажира з маршрутки, який їхав без маски.

Також ми писали про те, що у Києві водій тролейбуса обматюкала і побила пасажира після прохання надіти маску.