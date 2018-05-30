"В інших випадках маскараду не вийшло": скандальна представник МЗС РФ про інсценування вбивства Бабченко

Марія Захарова прокоментувала новину про те, що журналіст живий

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала новину про те, що вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченко в Києві виявилося інсценуванням Служби безпеки України. Про це вона висловилася на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Те, що Бабченко живий, - найкраща новина. Завжди б так. Шкода, в інших випадках маскараду не вийшло. Те, що в історію був закладений пропагандисткский ефект, очевидно", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/maria.zakharova.167)

Нагадаємо, як раніше на сайті відомства відреагували на новину про вбивство журналіста.

"Рівень фізичного насильства, вбивств стосовно працівників ЗМІ в цій державі неухильно зростає, а їх розслідування не призводять до покарання злочинців. Криваві злочини і тотальна безкарність стали рутиною для київського режиму. Вимагаємо від української влади докласти всі зусилля до оперативного розслідування", - повідомили на сайті МЗС РФ 29 травня, коли ще не було відомо, що Бабченко живий.

Раніше повідомлялося, що Комітет захисту журналістів вимагає від України пояснень щодо Бабченко.

Термінова новина за 30 травня: Аркадій Бабченко живий (відео: РБК-Україна)