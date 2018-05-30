"В других случаях маскарада не получилось": скандальная представитель МИД РФ об инсценировке убийства Бабченко

Мария Захарова прокомментировала новость о том, что журналист жив

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Об этом она высказалась на своей странице в соцсети Facebook.

"То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандисткский эффект, очевидно", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/maria.zakharova.167)

Напомним, как ранее на сайте ведомства отреагировали на новость об убийстве журналиста.

"Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растет, а их расследования не приводят к наказанию преступников. Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию", - сообщали на сайте МИД РФ 29 мая, когда еще не было известно, что Бабченко жив.

Ранее сообщалось, что Комитет защиты журналистов требует от Украины объяснений относительно Бабченко.

Срочная новость за 30 мая: Аркадий Бабченко живой (видео: РБК-Украина)