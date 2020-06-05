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У Криму не готові зустрічати туристів, але чекають: з'явилися фото і відео "сезону"

STYLERЖиття    05.06.2020 - 08:15
У Криму не готові зустрічати туристів, але чекають: з'явилися фото і відео "сезону"
Крим не готовий до курортного сезону (ілюстративне фото: facebook.com)

На узбережжі курортного Коктебеля пляжі в жахливому стані

В окупованому Росією Криму напередодні туристичного сезону поскаржилися на жахливі умови і розбиту інфраструктуру. У мережі показали, як плачевно зараз виглядають набережні знаменитого Коктебеля.

З 2014-го курортне селище в анексованому РФ українському півострові деградує рік від року, визнав житель Москви Олександр Горний у своєму Facebook.

Також він опублікував похмурі відео і фото з пустельними вулицями та пляжами, неприбраним сміттям і практично повною відсутністю відпочивальників.

"Це повний п***etsss, який на*рін туристичний сезон. Як знищити Коктебель? Мовчки. За останні 6 років курортне селище деградує рік від року. Фото зроблені 4 червня, тут повна біда", - емоційно зазначив він, описуючи ситуацію в захопленій АРК.

Також росіянин висловився про пропаганду та реалії й констатував: "нам не потрібен жодний коронавірус і агенти Держдепу, якщо у нас такі талановиті чиновники у Феодосії та Коктебелі призначені незрозуміло ким".

Відео: Як в окупованому Криму "готуються" до курортного сезону 2020

"Хто ці люди і чому їм довірили це місце, видавши ліцензію на знищення? Сморід, бруд, неприбране сміття, все заколочено незрозуміло чим, але ми **ять чекаємо на туристів!" - йдеться у публікації.

У Криму не готові зустрічати туристів, але чекають: з'явилися фото і відео &quot;сезону&quot;У Криму не готові зустрічати туристів, але чекають: з'явилися фото і відео &quot;сезону&quot;У Криму не готові зустрічати туристів, але чекають: з'явилися фото і відео &quot;сезону&quot;У Криму не готові зустрічати туристів, але чекають: з'явилися фото і відео &quot;сезону&quot;У Криму не готові зустрічати туристів, але чекають: з'явилися фото і відео &quot;сезону&quot;У Криму не готові зустрічати туристів, але чекають: з'явилися фото і відео &quot;сезону&quot;У Криму не готові зустрічати туристів, але чекають: з'явилися фото і відео &quot;сезону&quot;У Криму не готові зустрічати туристів, але чекають: з'явилися фото і відео &quot;сезону&quot;

У Криму в курортному Коктебелі порожні вулиці та брудні пляжі (Фото з Facebook-сторінки Олександра Горного)

Раніше в мережі показали, як узбережжя Алушти в Криму повністю потонуло у смітті перед відкриттям курортного сезону.

Нагадаємо також, що перед цим у Криму провал курортного сезону показали на фото.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України КоктебельКримпляжный сезон
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