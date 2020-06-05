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В Крыму не готовы встречать туристов, но ждут: появились фото и видео "сезона"

STYLERЖизнь    05.06.2020 - 08:15
В Крыму не готовы встречать туристов, но ждут: появились фото и видео "сезона"
Крым не готов к курортному сезону (иллюстративное фото: facebook.com)

На побережье курортного Коктебеля пляжи в ужасном состоянии

В оккупированном Россией Крыму накануне туристического сезона пожаловались на ужасные условия и разбитую инфраструктуру. В сети показали, как плачевно сейчас выглядят набережные знаменитого Коктебеля.

С 2014-го курортный поселок в аннексированном РФ украинском полуострове деградирует год от года, признал житель Москвы Александр Горный в своем Facebook.

Также он опубликовал унылые видео и фото с пустынными улицами и пляжами, неубранным мусором и практически полным отсутствием отдыхающих.

"Это полный п***etsss, какой на*рен туристический сезон. Как уничтожить Коктебель? Молча. За последние 6 лет курортный поселок деградирует год от года. Фото сделаны 4 июня, тут полная беда", - эмоционально отметил он, описывая ситуацию в захваченной АРК.

Также россиянин высказался о пропаганде и реалиях и констатировал: "нам не нужен никакой коронавирус и агенты Госдепа, если у нас такие талантливые чиновники в Феодосии и Коктебеле назначенные непонятно кем".

Видео: Как в оккупированном Крыму "готовятся" к курортному сезону 2020

"Кто эти люди и почему им доверили это место, выдав лицензию на уничтожение? Вонь, грязь, неубранный мусор, все заколочено непонятно чем, но мы **ять ждем туристов!" - говорится в публикации.

В Крыму не готовы встречать туристов, но ждут: появились фото и видео &quot;сезона&quot;В Крыму не готовы встречать туристов, но ждут: появились фото и видео &quot;сезона&quot;В Крыму не готовы встречать туристов, но ждут: появились фото и видео &quot;сезона&quot;В Крыму не готовы встречать туристов, но ждут: появились фото и видео &quot;сезона&quot;В Крыму не готовы встречать туристов, но ждут: появились фото и видео &quot;сезона&quot;В Крыму не готовы встречать туристов, но ждут: появились фото и видео &quot;сезона&quot;В Крыму не готовы встречать туристов, но ждут: появились фото и видео &quot;сезона&quot;В Крыму не готовы встречать туристов, но ждут: появились фото и видео &quot;сезона&quot;

В Крыму в курортном Коктебеле пустые улицы и грязные пляжи (Фото с Facebook-страницы Александра Горного)

Ранее в сети показали, как побережье Алушты в Крыму полностью утонуло в мусоре перед открытием курортного сезона.

Напомним также, что перед этим в Крыму провал курортного сезона показали на фото.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины КоктебельКрымпляжный сезон
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