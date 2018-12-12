"В сім'ї не без виродка": подробиці втечі українського полісмена в Росію

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У Міністерстві внутрішніх справ назвали поліцейського, який після крадіжки зник у РФ, "паршивою вівцею". Про це заявив радник міністра МВС Зорян Шкіряк у ефірі каналу "Прямий".

"На жаль, в сім'ї не без виродків, і серед 130 тисяч порядних чесних і відданих своїй справі і служінню народу України завелася паршива вівця. Цей покидьок був задокументований. У квітні він був звільнений з рядів патрульної поліції і перебував під слідством прокуратури за вимагання і хабар . Безумовно, мова йшла про можливий тюремний термін. Мабуть він прийняв для себе рішення піти в "Мордор", - сказав він.

Більш того, Шкіряк наголосив, що колишній поліцейський навіть встиг змінити громадянство.

"Сьогодні ми заявили про те, що цей негідник отримав громадянство Росії. Безперечно російська пропаганда буде використовувати чергову антиукраїнську єресь. Безумовно вони будуть у звичному для них ключі зі свого боку, як у королівстві кривих дзеркал, подавати цю інформацію. Але істина одна. Ця паршива вівця, яка на жаль, деякий час перебувала в українській патрульної поліції і була виявлена та задокументована. Сьогодні він там", - підкреслив він.

Нагадаємо, харківського правоохоронця підловили на незаконному "заробітку", після чого він вирішив втекти в Російську Федерацію. Про це повідомив правоохоронець Євген Жуков, більш відомий як "Позивний Маршал".

Як повідомлялося раніше, у Харківській області СБУ попередила замовне вбивство фермера. Оперативники спецслужби отримали інформацію, що житель області підшукує в кримінальному середовищі виконавців для викрадення одного з місцевих виробників сільськогосподарської продукції.