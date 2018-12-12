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"В семье не без урода": подробности бегства украинского полицейского в РФ

STYLERЖизнь    12.12.2018 - 14:55

Видео: YouTube/Прямий

В Министерстве внутренних дел назвали полицейского, который после воровства скрылся в РФ, "паршивой овцой". Об этом заявил советник министра МВД Зорян Шкиряк в эфире канала "Прямий".

"К сожалению, в семье не без уродов, и среди 130 тысяч порядочных честных и преданных своему делу и служению народу Украины завелась паршивая овца. Этот подонок был задокументирован. В апреле он был уволен из рядов патрульной полиции и находился под следствием прокуратуры за вымогательство и взятку . Безусловно речь шла о возможном тюремном сроке. Видимо он принял для себя решение уйти в "Мордор", - сказал он.

Более того, Шкиряк подчеркнул, что экс-полицейский уже даже успели сменить гражданство.

"Сегодня мы заявили о том, что этот негодяй получил гражданство России. Бесспорно российская пропаганда будет использовать очередную антиукраинскую ересь. Безусловно они будут в привычном для них ключе со своей стороны, как в королевстве кривых зеркал, подавать эту информацию. Но истина одна. Эта паршивая овца, которая к сожалению, некоторое время находилась в украинской патрульной полиции и была обнаружена и задокументирована. Сегодня он там", - подчеркнул он.

Напомним, харьковского правоохранителя подловили на незаконном "заработке", после чего он решил сбежать в Российскую Федерацию. Об этом сообщил правоохранитель Евгений Жуков, более известный как "Позывной Маршал".

Как сообщалось ранее, в Харьковской области СБУ предотвратила заказное убийство фермера. Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель области подыскивает в криминальной среде исполнителей для похищения одного из местных производителей сельскохозяйственной продукции.

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