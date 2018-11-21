"В стилі Тарантіно": подробиці затримання "сигаретної" баржі

Громадські активісти заявляють про рекордну контрабандну партію у 5 мільйонів пачок цигарок
В Одеській області виявили рекордну партію контрабандних сигарет на суму понад 5 мільйонів доларів на баржі, яку викинуло на узбережжя після шторму. Як зазначається в репортажі на Facebook-сторінці ресурсу "Телеканал Репортер", ця кримінальна історія, прямо кажучи, "в стилі Тарантіно".
Зазначається, що вранці буксир "Паралель", приписаний до Ізмаїла, який прямував у напрямку Болгарії, подав сигнал "SOS" у 15 милях від берега.
На борту були 6 людей. Судно вийшло з Херсона і потрапило у шторм.
У море вийшли рятувальні катери.
Відео: facebook.com/reporter.novosti.odessa
За словами заступника директора КП "Морська пошуково-рятувальна служба" Сергія Дубіна, о 10.17 вони отримали інформацію від капітана танкера "Аркадія" про те, що він підійшов до судна, яке потерпає від лиха, і прийняв на борт весь екіпаж у кількості 6 чоловік.
Скрін: facebook.com/reporter.novosti.odessa
О 13.55 була отримана інформація про те, що прикордонне судно взяло на борт від "Аркадії" всіх постраждалих і початок їх транспортування у порт Очаків.
Сам буксир викинуло на берег між пляжами "Отрада" і "Дельфін" прямо до прикордонного спостережного пункту. Але, як виявилося, це тільки початок історії.
Справа в тому, що до того, як подати сигнал "SOS", екіпаж відчепив баржу, і некероване судно вирушило у вільне плавання.
"Його до кордону між Миколаївською та Херсонською областями дотягла судно "Фантом", відоме в колах контрабанди "Джобер" - це така назва, її спеціально змінюють. Там його вже на трос перехопив береговий буксир "Паралель", і далі природа, стихія, зробила свою справу, і порвала трос, більш того, вона ще й затопила буксир", - розповів громадський діяч Георгій Блощиця.
Скрін: facebook.com/reporter.novosti.odessa
Вперше з одеським узбережжям баржа стикнулася у районі 16-ї станції Фонтану. Після закінчення шторму близько дев'яти годин вечора вона сіла "на черево" в районі 121-го причалу, і залишила за собою кілька кілометрів поламаних споруд, човнів і конструкцій.
Скрін: facebook.com/reporter.novosti.odessa
Але найцікавіше - те, що знаходилося всередині баржі. Громадські активісти заявляють про рекордну контрабандну партію у 5 мільйонів пачок сигарет, а це понад 5 мільйонів доларів, і вдвічі більше минулорічного рекорду цієї баржі.
За словами Блощиці, основним власником, куратором цієї баржі є депутат Одеської міської ради, колишній депутат Партії регіонів Олександр Кисіль, який раніше "тримав швейні цехи".
Фото: facebook.com/reporter.novosti.odessa
З вечора плавзасіб взяли під охорону прикордонники, вранці прибули слідчі СБУ.
Сигарети арабського і російського виробництва.
Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ в рамках протидії незаконному обігу зброї блокували в Луганській області контрабанду військових засобів поразки в РФ.
Нагадаємо, не так давно співробітники СБУ спільно з Цивільної гвардії Іспанії попередили контрабанду в Україну майже 5 кілограмів кокаїну.
Також ми писали про те, що в Харківській області блокували спробу контрабанди в Україну психотропних речовин з РФ.
Відео: РБК-Україна