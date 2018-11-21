"В стилі Тарантіно": подробиці затримання "сигаретної" баржі

Фото: колаж РБК-Україна

Громадські активісти заявляють про рекордну контрабандну партію у 5 мільйонів пачок цигарок

В Одеській області виявили рекордну партію контрабандних сигарет на суму понад 5 мільйонів доларів на баржі, яку викинуло на узбережжя після шторму. Як зазначається в репортажі на Facebook-сторінці ресурсу "Телеканал Репортер", ця кримінальна історія, прямо кажучи, "в стилі Тарантіно".

Зазначається, що вранці буксир "Паралель", приписаний до Ізмаїла, який прямував у напрямку Болгарії, подав сигнал "SOS" у 15 милях від берега.

На борту були 6 людей. Судно вийшло з Херсона і потрапило у шторм.

У море вийшли рятувальні катери.

Відео: facebook.com/reporter.novosti.odessa

За словами заступника директора КП "Морська пошуково-рятувальна служба" Сергія Дубіна, о 10.17 вони отримали інформацію від капітана танкера "Аркадія" про те, що він підійшов до судна, яке потерпає від лиха, і прийняв на борт весь екіпаж у кількості 6 чоловік.

Скрін: facebook.com/reporter.novosti.odessa

О 13.55 була отримана інформація про те, що прикордонне судно взяло на борт від "Аркадії" всіх постраждалих і початок їх транспортування у порт Очаків.

Сам буксир викинуло на берег між пляжами "Отрада" і "Дельфін" прямо до прикордонного спостережного пункту. Але, як виявилося, це тільки початок історії.

Справа в тому, що до того, як подати сигнал "SOS", екіпаж відчепив баржу, і некероване судно вирушило у вільне плавання.

"Його до кордону між Миколаївською та Херсонською областями дотягла судно "Фантом", відоме в колах контрабанди "Джобер" - це така назва, її спеціально змінюють. Там його вже на трос перехопив береговий буксир "Паралель", і далі природа, стихія, зробила свою справу, і порвала трос, більш того, вона ще й затопила буксир", - розповів громадський діяч Георгій Блощиця.

Скрін: facebook.com/reporter.novosti.odessa

Вперше з одеським узбережжям баржа стикнулася у районі 16-ї станції Фонтану. Після закінчення шторму близько дев'яти годин вечора вона сіла "на черево" в районі 121-го причалу, і залишила за собою кілька кілометрів поламаних споруд, човнів і конструкцій.

Скрін: facebook.com/reporter.novosti.odessa

Але найцікавіше - те, що знаходилося всередині баржі. Громадські активісти заявляють про рекордну контрабандну партію у 5 мільйонів пачок сигарет, а це понад 5 мільйонів доларів, і вдвічі більше минулорічного рекорду цієї баржі.

За словами Блощиці, основним власником, куратором цієї баржі є депутат Одеської міської ради, колишній депутат Партії регіонів Олександр Кисіль, який раніше "тримав швейні цехи".

Фото: facebook.com/reporter.novosti.odessa

З вечора плавзасіб взяли під охорону прикордонники, вранці прибули слідчі СБУ.

Сигарети арабського і російського виробництва.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ в рамках протидії незаконному обігу зброї блокували в Луганській області контрабанду військових засобів поразки в РФ.

Нагадаємо, не так давно співробітники СБУ спільно з Цивільної гвардії Іспанії попередили контрабанду в Україну майже 5 кілограмів кокаїну.

Також ми писали про те, що в Харківській області блокували спробу контрабанди в Україну психотропних речовин з РФ.

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Відео: РБК-Україна