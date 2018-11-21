"В стиле Тарантино": подробности задержания "сигаретной" баржи

Фото: коллаж РБК-Украина

Общественники заявляют о рекордной контрабандной партии в 5 миллионов пачек сигарет

В Одесской области выявили рекордную партию контрабандных сигарет на сумму более 5 миллионов долларов на барже, которую выбросило на побережье после шторма. Как отмечается в репортаже на Facebook-станице ресурса "Телеканал Репортер", эта криминальная история, прямо таки, "в стиле Тарантино".

Отмечается, что утром буксир "Параллель", приписанный к Измаилу, и следовавший в направлении Болгарии, подал сигнал "SOS" в 15 милях от берега.

На борту было 6 человек. Судно вышло из Херсона и попало в шторм.

В море вышли спасательные катера.

Видео: facebook.com/reporter.novosti.odessa

По словам заместителя директора КП "Морская поисково-спасательная служба" Сергея Дубина, в 10.17 они получили информацию от капитана танкера "Аркадия" о том, что он подошел к судну, которое страдает от бедствия, и принял на борт весь экипаж в количестве 6 человек.

Скрин: facebook.com/reporter.novosti.odessa

В 13.55 была получена информация о том, что пограничное судно приняло на борт от "Аркадии" всех пострадавших и начало их транспортировку в порт Очаков.

Сам буксир выбросило на берег между пляжами "Отрада" и "Дельфин" прямо к пограничному наблюдательному пункту. Но, как оказалось, это только начало истории.

Дело в том, что до того, как подать сигнал "SOS" экипаж отцепил баржу, и неуправляемое плавсредство отправилось в свободное плавание.

"Его до границы между Николаевской и Херсонской областями дотянуло судно "Фантом", известное в кругах контрабанды "Джобер" - это такое название, его специально меняют. Там его уже на трос перехватил береговой буксир "Параллель", и дальше природа, стихия, сделала свое дело, и порвало трос, более того, оно еще и затопило буксир", - рассказал общественник Георгий Блощица.

Скрин: facebook.com/reporter.novosti.odessa

Впервые с одесским побережьем баржа соприкоснулась в районе 16-й станции "Фонтана". После окончания шторма около девяти часов вечера она села "на брюхо" в районе 121-го причала, и оставила за собой несколько километров поломанных сооружений, лодок и конструкций.

Скрин: facebook.com/reporter.novosti.odessa

Но самое интересное - то, что находилось внутри баржи. Общественники заявляют о рекордной контрабандной партии в 5 миллионов пачек сигарет, а это более 5 миллионов долларов, и вдвое больше прошлогоднего рекорда этой же баржи.

По словам Блощицы, основным владельцем, куратором этой баржи является депутат Одесского городского совета, бывший депутат Партии регионов Александр Кисиль, который раньше "держал швейные цеха".

Фото: facebook.com/reporter.novosti.odessa

С вечера плавсредство взяли под охрану пограничники, утром прибыли следователи СБУ.

Сигареты арабского и российского производства.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ в рамках противодействия незаконному обороту оружия блокировали в Луганской области контрабанду военных средств поражения в РФ.

Напомним, не так давно сотрудники СБУ совместно с Гражданской гвардией Испании предупредили контрабанду в Украину почти 5 килограммов кокаина.

Также мы писали о том, что в Харьковской области блокировали попытку контрабанды в Украину психотропных веществ из РФ.

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Видео: РБК-Украина