Важливий симптом: лікар розповів, чому у дітей можуть боліти суглоби

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Якщо дитина скаржиться на біль у ногах або руках, то його потрібно показати лікарю

Дуже часто діти дошкільного і шкільного віку скаржаться на те, що у них болять руки або ноги. Батьки списують це на фізичну активність або травми. Однак завідувач травматологічним відділенням Житомирської клінічної дитячий лікарні Віктор Панчишин пояснив, що це може бути симптомом серйозних захворювань, пише ТСН.

За словами Віктора Панчишина, біль у суглобах у дітей 5-6 років може бути ознакою проблеми зростання. У цей період діти починають активно розвиватися й рости і при цьому кістки іноді не встигають вирости до потрібних розмірів і тому болять. У малюків ріст збільшується швидко, іноді стрибками і за одну ніч дитина може вирости на 1 см. Тому всі ці процеси можуть супроводжуватися болями, які швидко проходять. Якщо такі болі виникають занадто часто, то варто проконсультуватися з ортопедом і ревматологом.

Якщо біль у суглобах супроводжується температурою або припухлістю, то потрібно негайно звернутися до лікаря, так як у дитини може розвиватися артрит. Такі ускладнення можуть виникнути через тиждень-два після перенесеного вірусного захворювання.

Такий артрит називається транзиторний і він швидко проходить. Фахівець повинен призначити дитині необхідні дослідження, щоб визначити правильний курс лікування. Зазвичай прописують нестероїдні протизапальні препарати, обмеження фізичної активності та багато рідини.

Однак лікар попереджає, що артрити у дітей можуть бути і ревматологічного характеру, які можуть призвести до остеомієліту. Таке захворювання потрібно лікувати в стаціонарі під наглядом хірургів.

Ще одна причина, яка може викликати у дитини біль у суглобах – це перенесені травми і плоскостопість. Віктор Панчишин зазначив, що не доліковані вивихи, підвивихи, викривлення хребта та плоскостопість є частими причинами для болю в суглобах у дітей.

Також причиною таких болів може стати хвороба Пертеса, при якому патологічні зміни відбуваються в голівці стегнової кістки та кульшового суглоба. Дитина може скаржитися на біль у коліні, але насправді проблема в тазостегновому суглобі.

Лікар нагадав батькам, що якщо дитина відмовляється відвідувати тренування або не хоче йти в школу, так як у нього болять ноги або руки, то варто з'ясувати причину болю у кваліфікованого фахівця.

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Відео: РБК-Україна