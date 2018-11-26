Важный симптом: врач рассказал, почему у детей могут болеть суставы

Иллюстративное фото (medaboutme.ru)

Если ребенок жалуется на боли в ногах или руках, то нужно его показать врачу

Очень часто дети дошкольного и школьного возраста жалуются на то, что у них болят руки или ноги. Родители списывают это на физическую активность или травмы. Однако заведующий травматологическим отделением Житомирской клинической детский больницы Виктор Панчишин объяснил, что это может быть симптомом серьезных заболеваний, пишет ТСН.

По словам Виктора Панчишина, боль в суставах у детей 5-6 лет может быть признаком проблемы роста. В этот период дети начинают активно развиваться и расти и при этом кости иногда не успевают вытянуться до нужных размеров и поэтому болят. У малышей рост увеличивается быстро, иногда скачками и за одну ночь ребенок может вырасти на 1 см. Поэтому все эти процессы могут сопровождаться болями, которые быстро проходят. Если такие боли возникают слишком часто, то стоит проконсультироваться с ортопедом и ревматологом.

Если боль в суставах сопровождается температурой или припухлостью, то нужно немедленно обратиться к врачу, так как у ребенка может развиваться артрит. Такие осложнения могут возникнуть через неделю-две после перенесенного вирусного заболевания.

Такой артрит называется транзиторный и он быстро проходит. Специалист должен назначить ребенку необходимые исследования, чтобы определить правильный курс лечения. Обычно прописывают нестероидные противовоспалительные препараты, ограничения физической активности и много жидкости.

Однако врач предупреждает, что артриты у детей могут быть и ревматологического характера, которые могут привести к остеомиелиту. Такое заболевание нужно лечить в стационаре под присмотром хирургов.

Еще одна причина, которая может вызвать у ребенка боль в суставах – это перенесенные травмы и плоскостопие. Виктор Панчишин отметил, что не долеченные вывихи, подвывихи, искривление позвоночника и плоскостопие являются частыми причинами для болей в суставах у детей.

Также причиной таких болей может стать болезнь Пертеса, при которой патологические изменения происходят в головке бедренной кости и тазобедренного сустава. Ребенок может жаловаться на боль в колене, но на самом деле проблема в тазобедренном суставе.

Врач напомнил родителям, что если ребенок отказывается посещать тренировки или не хочет идти в школу, так как у него болят ноги или руки, то стоит выяснить причину болей у квалифицированного специалиста.

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Видео: РБК-Украина