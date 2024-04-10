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Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео)

Среда 10 апреля 2024 21:32
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Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео) Максима Матерухина похоронили на Берковецком кладбище (фото: Вечерний Киев)
Автор: Василина Копытко

В Киеве простились с 16-летним Максимом Матерухиным, который трагически погиб на фуникулере 7 апреля. Подростка похоронили на Берковецком кладбище.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке публикации использовали материалы: "Вечірнього Києва" и "Суспільного".

На прощание с Максимом пришло много людей

На прощание с Максимом пришли его родственники, одноклассники, друзья и учителя. Прощание состоялось во дворе его дома в Голосеевском районе, а затем - на Берковецком кладбище.

Возле похоронной процессии постоянно дежурили медики, поскольку некоторые из родных Максима теряли сознание. Напомним, что у парня остались родители и 9-летний брат, дедушка и бабушка.

Родные и близкие вспоминают погибшего, как светлого и доброго человека, который никогда не вступал в конфликты.

"Максим был учеником, которого все любили. Он насколько был бесконфликтным. Всегда всем приходил на помощь. В классе его все любили, уважали. Потому что он был настолько добрым, настолько светлым, что даже не укладывается в голове, что такой человек может уже не быть с нами", - рассказывают знакомые Максима.

Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео)Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео)Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео)Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео)Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео)Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео)Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео)Максим похоронен на Берковецком кладбище (фото: Вечерний Киев)

Семья Максима заявила, что пока не готова к общению со СМИ. Ранее мама парня рассказывала, что боится, что подозреваемый в убийстве ее сына мужчина может угрожать их семье, или из-за связей он избежит наказания.

Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео)Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео)Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео)Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео)Убийство на фуникулере: в Киеве попрощались с 16-летним Максимом Матерухиным (фото и видео)С Максимом попрощались 10 апреля (фото: Общественное)

Детали гибели парня

Напомним, что 7 апреля в фуникулере возник конфликт между 30-летним работником Управления государственной охраны (УГО) и несколькими подростками. В результате мужчина толкнул Максима, он головой разбил окно и стекло перерезало его сонную артерию. Парень стек кровью еще до приезда скорой помощи.

Следствие установило, что работник УГО был выпившим. Также именно он спровоцировал конфликт. Мужчине объявили подозрение в умышленном убийстве. Сейчас заключен под стражу на два месяца без права внесения залога.

Читайте также о том, что мама убитого Максима Матерухина рассказала о сыне.

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