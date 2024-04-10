Вбивство на фунікулері: у Києві попрощались із 16-річним Максимом Матерухіним (фото і відео)
У Києві попрощалися із 16-річним Максимом Матерухіним, який трагічно загинув на фунікулері 7 квітня. Підлітка похоронили на Берковецькому кладовищі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки публікації використали матеріали: Вечірнього Києва і Суспільного.
На прощання з Максимом прийшло багато людей
На прощання з Максимом прийшли його родичі, однокласники, друзі і вчителі. Прощання відбулося у дворі його будинку в Голосіївському районі, а потім - на Берковецькому кладовищі.
Біля похоронної процесії постійно чергували медики, оскільки дехто із рідних Максима втрачав свідомість. Нагадаємо, що у хлопця залишились батьки та 9-річний брат, дідусь та бабуся.
Рідні та близькі згадують загиблого, як світлу й добру людину, хлопець ніколи не вступав у конфлікти.
"Максим був учнем, якого всі любили. Він наскільки був безконфліктним. Завжди усім приходив на допомогу. У класі його всі любили, поважали. Бо він був настільки добрим, настільки світлим, що навіть не вкладається в голові, що така людина може вже не бути з нами", - розповідають знайомі Максима.
Максима похоронили на Берковецькому кладовищі (фото: Вечірній Київ)
Поки родина Максима не готова спілкуватись зі ЗМІ. Раніше мама хлопця заявляла, що боїться, що підозрюваний у вбивстві її сина чоловік може погрожувати сім'ї, або ж через зв'язки він уникне покарання.
З Максимом попрощались 10 квітня (фото: Суспільне)
Деталі загибелі хлопця
Нагадаємо, що 7 квітня у фунікулері виник конфлікт між 30-річним працівником Управління державної охорони (УДО) та кількома підлітками. У результаті чоловік штовхнув Максима, він головою розбив вікно й скло перерізало його сонну артерію. Хлопець стік кров'ю ще до приїзду швидкої допомоги.
Слідство встановило, що працівник УДО був на підпитку. Також саме він спровокував конфлікт. Чоловіку оголосили підозру в умисному вбивстві. Зараз його взяли під варту на два місяці без права внесення застави.
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