Вбивство на фунікулері: у Києві попрощались із 16-річним Максимом Матерухіним (фото і відео)

У Києві попрощалися із 16-річним Максимом Матерухіним, який трагічно загинув на фунікулері 7 квітня. Підлітка похоронили на Берковецькому кладовищі.

На прощання з Максимом прийшло багато людей

На прощання з Максимом прийшли його родичі, однокласники, друзі і вчителі. Прощання відбулося у дворі його будинку в Голосіївському районі, а потім - на Берковецькому кладовищі.

Біля похоронної процесії постійно чергували медики, оскільки дехто із рідних Максима втрачав свідомість. Нагадаємо, що у хлопця залишились батьки та 9-річний брат, дідусь та бабуся.

Рідні та близькі згадують загиблого, як світлу й добру людину, хлопець ніколи не вступав у конфлікти.

"Максим був учнем, якого всі любили. Він наскільки був безконфліктним. Завжди усім приходив на допомогу. У класі його всі любили, поважали. Бо він був настільки добрим, настільки світлим, що навіть не вкладається в голові, що така людина може вже не бути з нами", - розповідають знайомі Максима.

Максима похоронили на Берковецькому кладовищі (фото: Вечірній Київ)

Поки родина Максима не готова спілкуватись зі ЗМІ. Раніше мама хлопця заявляла, що боїться, що підозрюваний у вбивстві її сина чоловік може погрожувати сім'ї, або ж через зв'язки він уникне покарання.

З Максимом попрощались 10 квітня (фото: Суспільне)

Деталі загибелі хлопця

Нагадаємо, що 7 квітня у фунікулері виник конфлікт між 30-річним працівником Управління державної охорони (УДО) та кількома підлітками. У результаті чоловік штовхнув Максима, він головою розбив вікно й скло перерізало його сонну артерію. Хлопець стік кров'ю ще до приїзду швидкої допомоги.

Слідство встановило, що працівник УДО був на підпитку. Також саме він спровокував конфлікт. Чоловіку оголосили підозру в умисному вбивстві. Зараз його взяли під варту на два місяці без права внесення застави.