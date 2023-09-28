Ученые назвали лучшее время для занятий спортом, если вы хотите похудеть
Похудение проходит более эффективно, если кроме диеты заниматься спортом и активными видами отдыха. К тому же, ученые выяснили, когда физические нагрузки дают наилучшие результаты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научный журнал Obesity.
Что выяснили ученые
Ученым из США понадобилось три года наблюдений за тысячами людей, чтобы наконец определить, когда физические нагрузки дают наилучшие результаты.
В трехлетнем эксперименте приняли участие более 5 тысяч человек всех возрастов. Ученые зафиксировали вес и объем талии каждого участника.
Людей разделили на три группы: первая группа занималась спортом с 7:00 до 9:00, вторая - с 11:00 до 13:00, третья - с 17:00 до позднего вечера и даже в ночное время. Активность отслеживали браслетами-трекерами.
Оказалось, что у добровольцев, занимавшихся спортом утром, индекс массы тела снизился до 25,9 кг/м2, что превышает норму - от 18,5 до 24,9 кг/м2. Худшие результаты быть в дневной и вечерней группах - 27,6 и 27,2 кг/м2.
Ученые заявили, что люди, занимавшиеся фитнесом утром, заметно похудели в талии по сравнению с другими группами участников.
Поэтому занятия спортом с 7 до 9 утра наиболее эффективны в борьбе с лишним весом.
Какие продукты приведут к лишнему весу
Сахар
Рафинированный сахар очень вреден для организма, однако это один из самых распространенных ингредиентов в обработанных пищевых продуктах, сладостях и безалкогольных напитках.
Маргарин
Такой продукт содержит транс-жиры, которые очень вредны для здоровья. Это не только способствует избыточному весу, но также повышает уровень холестерина.
Попкорн
Попкорн способствует появлению лишнего веса, поскольку он содержит большое количество жира и соли. Потому лучше попробуйте приготовить его в домашних условиях.
Колбасы
Они содержат насыщенные жиры, нитраты, стабилизаторы и ароматизаторы. В результате может возникнуть развитие сердечных заболеваний, диабета и даже рака.
Рафинированные углеводы
Они вызывают повышение уровня сахара в крови, что провоцирует чувство голода.
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