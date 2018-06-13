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"Вічна пам'ять Герою": на Донбасі від кулі снайпера загинув 25-річний український боєць

STYLERLIFE        13.06.2018 - 11:39
На Донеччині загинув український боєць (УНІАН)
На Донеччині загинув український боєць (УНІАН)

Війна забрала життя молодого воїна

12 червня під час бойових дій в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув український боєць Микола Вільчинський. Про це пише "Район.Горохів".

Відомо, що бійцю було 25 років, він служив у 24-й окремій механізованій бригаді ім. короля Данила.

Микола Вільчинський (фото: Facebook/Євген Штурмак)

Вільчинський народився в Горохівському районі Волинської області. Знайомі Миколи розповідають, що хлопець приїжджав днями в рідне село Старики на хрестини своєї дочки.

"Про обставини загибелі інформації мало, швидше за все, це було кульове поранення від ворожого снайпера. Важко пораненого бійця не встигли довезти до госпіталю живим", - йдеться в матеріалі.

Микола Вільчинський (фото: twitter.com/Zuck_u)

У 2015-му він проходив військову службу по мобілізації, останні півроку служив за контрактом. Додамо, що вогонь проросійського снайпера був зафіксований в районі Ломакіного, що на Маріупольському напрямку.

Українці в мережі сумують по загиблому Герою.

"Болить душа від жалю. Іроди несамовиті, пекельної муки вам за ваші діяння!" - звернувся до проросійських бойовиків один з користувачів.

Скріншот коментарів (Facebook/Євген Штурмак)

"Вічна пам'ять Герою..." - написав Євген Штурмак.

Скріншот коментарів (Facebook/Євген Штурмак)

Нагадаємо, 6 липня під селом Піски на Донбасі у бою з російськими диверсантами загинув український боєць Ігор Французан.

Загиблі герої травня 2018-го

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Теги: герой, погибший, Боец
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