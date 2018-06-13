"Вечная память Герою": на Донбассе от пули снайпера погиб 25-летний украинский боец

Война унесла жизнь молодого воина

12 июня во время боевых действий в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский боец Николай Вильчинский. Об этом пишет "Район.Горохів".

Известно, что бойцу было 25 лет, он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде им. короля Даниила.

Николай Вильчинский (фото: Facebook/Євген Штурмак)

Вильчинский родился в Гороховском районе Волынской области. Знакомые Николая рассказывают, что парень приезжал на днях в родное село Старики на крестины своей дочери.

"Об обстоятельствах гибели информации мало, скорее всего, это было пулевое ранение от вражеского снайпера. Тяжело раненного бойца не успели довезти до госпиталя живым", - говорится в материале.

Николай Вильчинский (фото: twitter.com/Zuck_u)

В 2015-м он проходил военную службу по мобилизации, последние полгода служил по контракту. Добавим, что огонь пророссийского снайпера был зафиксирован в районе Ломакино, что на Мариупольском направлении.

Украинцы в сети скорбят по погибшему Герою.

"Болит душа от жалости. Ироды неистовые, адской муки вам за ваши деяния!" - обратился к пророссийским боевикам один из пользователей.

Скриншот комментариев (Facebook/Євген Штурмак)

"Вечная память Герою..." - написал Евгений Штурмак.

Скриншот комментариев (Facebook/Євген Штурмак)

Напомним, 6 июля под селом Пески на Донбассе в бою с российскими диверсантами погиб украинский боец ​​Игорь Французан.

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