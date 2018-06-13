Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Вечная память Герою": на Донбассе от пули снайпера погиб 25-летний украинский боец

STYLERLIFE        13.06.2018 - 11:39
На Донбассе погиб украинский боец (УНИАН)
На Донбассе погиб украинский боец (УНИАН)

Война унесла жизнь молодого воина

12 июня во время боевых действий в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский боец Николай Вильчинский. Об этом пишет "Район.Горохів".

Известно, что бойцу было 25 лет, он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде им. короля Даниила.

Николай Вильчинский (фото: Facebook/Євген Штурмак)

Вильчинский родился в Гороховском районе Волынской области. Знакомые Николая рассказывают, что парень приезжал на днях в родное село Старики на крестины своей дочери.

"Об обстоятельствах гибели информации мало, скорее всего, это было пулевое ранение от вражеского снайпера. Тяжело раненного бойца не успели довезти до госпиталя живым", - говорится в материале.

Николай Вильчинский (фото: twitter.com/Zuck_u)

В 2015-м он проходил военную службу по мобилизации, последние полгода служил по контракту. Добавим, что огонь пророссийского снайпера был зафиксирован в районе Ломакино, что на Мариупольском направлении.

Украинцы в сети скорбят по погибшему Герою.

"Болит душа от жалости. Ироды неистовые, адской муки вам за ваши деяния!" - обратился к пророссийским боевикам один из пользователей.

Скриншот комментариев (Facebook/Євген Штурмак)

"Вечная память Герою..." - написал Евгений Штурмак.

Скриншот комментариев (Facebook/Євген Штурмак)

Напомним, 6 июля под селом Пески на Донбассе в бою с российскими диверсантами погиб украинский боец ​​Игорь Французан.

Погибшие герои мая 2018-го

В бою с российскими диверсантами на Донбассе погиб украинский военный (фото) В Винницкой области попрощались с четырьмя защитниками Украины
Теги: герой, погибший, Боец
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь