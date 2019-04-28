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Вічна пам'ять: померла відома українська співачка

STYLERЖиття    28.04.2019 - 16:18
Вічна пам'ять: померла відома українська співачка
Померла українська співачка Даниїла Байко (фото: torange.biz)

Померла відома українська співачка

Померла 90-річна українська співачка Даниїла Байко у п'ятницю, 26 квітня, у Львові. Жінка була відома в 50-70 роках, як учасниця музичного тріо "Сестри Байко". Прощання зі співачкою відбудеться у вівторок, 30 квітня. Про це повідомив композитор Юрій Саєнко на своїй сторінці в Facebook.

Даниїла Байко народилася 20 серпня 1929 голи в селі Яблуниця. Після закінчення середньої школи вступила у Львівське музично-педагогічне училище.

Вічна пам'ять: померла відома українська співачка

Померла українська співачка Даниїла Байко (скріншот з відео: YouTube/Walter Maksimovich)

У цей час, разом з сестрами Марією і Ніною утворила знамените тріо сестер Байко. З 1953 року працювала вокалісткою Львівської філармонії. У складі тріо багато давала концертів.

"Сестри Байко" (відео: YouTube/Українська эстрада)

Основу репертуару тріо "Сестри Байко" становили лемківські пісні та твори відомих українських композиторів, зокрема, Станіслава Людкевича, Ярослава Ярославенка, Богдана Дрималика та ін.

"Сестри Байко" були популярні протягом 30 років. Вони гастролювали в Чехословаччині, Німеччині, Бельгії, Канаді і США.

"Сестри Байко" (відео: YouTube/Somewhat Obscure Songs)

За виконання народних лемківських пісень на VI Всесвітньому фестивалі молоді і студентів у Москві в 1957 році тріо зі Львова нагородили золотою медаллю та дипломом і ступеня. У 1976 році "Сестри Байко" отримали Шевченківську премію, а в 1979 році сестри стали народними артистками УРСР.

Нагадаємо, що недавно померла відома американська актриса Стефані Шерка, їй було всього 37 років.

Раніше повідомлялося про те, що померла відома українська спортсменка Юлія Лясота у віці 28 років.

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