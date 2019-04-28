Вечная память: умерла известная украинская певица

Умерла украинская певица Даниила Байко (фото: torange.biz)

Скончалась известная украинская певица

Умерла 90-летняя украинская певица Даниила Байко в пятницу, 26 апреля, во Львове. Женщина была известная в 50-70 годах, как участница музыкального трио "Сестры Байко". Прощание с певицей состоится во вторник, 30 апреля. Об этом сообщил композитор Юрий Саенко на своей странице в Facebook.

Даниила Байко родилась 20 августа 1929 гола в селе Яблоница. После окончания средней школы поступила во Львовское музыкально-педагогическое училище.

Умерла украинская певица Даниила Байко (скриншот с видео: YouTube/Walter Maksimovich)

В это время, вместе с сестрами Марией и Ниной образовала знаменитое трио сестер Байко. С 1953 года работала вокалисткой Львовской филармонии. В составе трио много давала концертов.

"Сестры Байко" (видео: YouTube/Українська естрада)

Основу репертуара трио "Сестры Байко" составляли лемковские песни и произведения известных украинских композиторов, включая, Станислава Людкевича, Ярослава Ярославенка, Богдана Дрималика и др.

"Сестры Байко" были популярны на протяжении 30 лет. Они гастролировали в Чехословакии, Германии, Бельгии, Канаде и США.

"Сестры Байко" (видео: YouTube/Somewhat Obscure Songs)

За исполнение народных лемковских песен на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году трио со Львова наградили золотой медалью и дипломом I степени. В 1976 году "Сестры Байко" получили Шевченковскую премию, а в 1979 году сестры стали народными артистками УРСР.

Напомним, что недавно скончалась известная американская актриса Стефани Шерк, ей было всего 37 лет.

Ранее сообщалось о том, что умерла известная украинская спортсменка Юлия Лясота в возрасте 28 лет.