Відьмаки та хоббіти: шкільну програму з літератури хочуть оновити

Ілюстративне фото (РБК - Україна)

Учнів хочуть зацікавити творами в жанрі фентезі

У шкільну програму з літератури пропонують включити твори в жанрі фентезі. Це могло б зацікавити учнів та сприяти розвитку фантазії. Відповідна петиція 29 березня з'явилася на сайті президента України, а її автор вважає, що нововведення може стати одним із способів створити цікаву і збалансовану програму, яка б дала дітям і цікаве, і корисне.

Так само, як класичні романи показують життя з точки зору реалізму, так і книги в жанрі фантастика і фентезі показують читачеві досі невідомий і далекий світ, наповнений вигаданими істотами - гномами, ельфами, хоббітами тощо.

Як приклад зазначаються твори Анджея Сапковського "Відьмак" і Джона Р. Р. Толкіна "Володар кілець", які неодноразово були екранізовані, а на основі їх сюжетів були створені комп'ютерні ігри.

"На власному досвіді можу сказати, що після однієї-двох книг, навіть п'ятикласник зможе зрозуміти, що читати це цікаво. Головне, щоб йому не нав'язували дорослих книг із важким для сприйняття і осмислення сюжетом, тому що він напевно буде думати, що всі книги нудні", - зазначив автор петиції "Введення в шкільну програму з зарубіжної та української літератури книг в жанрі фантастика і фентезі. Зробити курс літератури більш цікавим для сучасних школярів".

На його переконання, сучасний шкільний курс зарубіжної літератури включає в себе багато творів класичної літератури, які цікаві більше дорослій аудиторії, ніж дитячій. При цьому головним завданням учителів є закласти інтерес до книг. А школярів ймовірно дуже зацікавлять пригоди відважних лицарів чи історії про космос і його таємниці.

Автор петиції вважає, що школярам зараз просто не цікаво читати книги (фото: УНІАН)

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 березня схвалив законопроект про реформу середньої освіти.

Як повідомлялося раніше, томос про автокефалію та історію створення ПЦУ включать в шкільні підручники, а учні старших класів вже у квітні-травні почнуть вивчати процес становлення єдиної помісної православної церкви в Україні.

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