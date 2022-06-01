Ведуча 1+1 у свій день народження просить про допомогу

"Друзі! Дякую вам за щирі вітання та підтримку у цей день. Зараз ми кожен один для одного підтримка та опора. І дуже важливо триматися разом - разом до перемоги. А особливо зараз підтримка потрібна нашим дітям - їм будувати цю країну, їм будувати майбутнє. Тому сьогодні, у ці дні дуже важливо їх підтримати. На платформі Dobro.ua відкрито єдиний збір Україна СОС - туди ми збираємо кошти на гуманітарну допомогу та оперативне реагування на важливі потреби. Запрошую долучитися до допомоги. А ми все покажемо та відзвітуємо! Кожна гривня важлива! Дякую і бережіть себе!"- написала Наталія.

Ukraine SOS - єдиний благодійний збір від ведучих 1+1 і команд Благодійного фонду "Ти не один" 1+1 media. Кошти підуть туди, де найбільше потрібні - на пальне для волонтерів-водіїв, перевезення і прийняття термінових гуманітарних вантажів, оперативну якісну психологічну, освітню та іншу допомогу українським дітям, адресну матеріальну підтримку родин у важких ситуаціях, допомогу в евакуації, закупи медичних витратних матеріалів на звернення лікарень, тощо.

Ведуча розповіла, що у столичному "Охматдиті" на прохання вчителів, батьків та лікарів, вже відновила роботу Школа супергероїв. Зараз там вже працюють вчителі із дітками, котрі потрапили туди через важкі поранення на війни, або перебувають на довготривалому лікуванні. Навіть і в Харкові найближчими днями скоро запуститься Школа супергероїв.

"Інші школи на паузі, працюємо онлайн. На зв’язку з вчителями Херсону. Чекаємо і віримо, місто повернемо і скоро зустрінемось. На жаль, поки Кабмін і держава не може фінансувати школи в лікарнях. Тож тимчасово робимо це за допомоги партнерів", - розповідає Мосейчук.

Школа супергероїв в "Охматдиті" (фото: прес-служба 1+1)