Ведущая 1+1 в свой день рождения просит о помощи

"Друзья! Благодарю вас за искренние поздравления и поддержку в этот день. Сейчас мы каждый друг для друга поддержка и опора. И очень важно держаться вместе - вместе до победы. А особенно сейчас поддержка нужна нашим детям - им строить эту страну, им строить будущее. Поэтому сегодня, в эти дни, очень важно их поддержать. На платформе Dobro.ua открыт единый сбор Украина СОС - там мы собираем средства на гуманитарную помощь и оперативное реагирование на важные нужды. Приглашаю присоединиться к помощи. А мы все покажем и отчитаемся! Каждая гривна важна! Спасибо и берегите себя!" - написала Наталья.

Ukraine SOS - единый благотворительный сбор от ведущих 1+1 и команд Благотворительного фонда "Ты не один" 1+1 media. Средства пойдут туда, где больше всего нужны - на горючее для волонтеров-водителей, перевозку и принятию срочных гуманитарных грузов, оперативную качественную психологическую, образовательную и другую помощь украинским детям, адресную материальную поддержку семей в трудных ситуациях, помощь в эвакуации, закупке медицинских расходных материалов на обращение больниц и т.д.

Ведущая рассказала, что в столичном "Охматдете" по просьбе учителей, родителей и врачей уже возобновила работу Школа супергероев. Сейчас там уже работают учителя с детьми, попавшими туда из-за тяжелых ранений на войне, либо находящихся на длительном лечении. Даже в Харькове в ближайшие дни скоро запустится Школа супергероев.

"Другие школы на паузе, работаем онлайн. На связи с учителями Херсона. Ждем и верим, город вернем и скоро встретимся. К сожалению, пока Кабмин и государство не могут финансировать школы в больницах. Так что временно делаем это с помощью партнеров", - рассказывает Мосейчук.

Школа супергероев в "Охматдете" (фото: пресс-служба 1+1)