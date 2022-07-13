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Як поводяться росіяни в Європі, побачивши українців: відео дикої витівки обурило мережу

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Середа 13 липня 2022 21:55
Як поводяться росіяни в Європі, побачивши українців: відео дикої витівки обурило мережу Колаж РБК-Україна: фанатка "русского мира" відзначилася дикою поведінкою в ЄС при вигляді українців
Автор: Володимир Костирін

У мережі з'явилося відео про реакцію неадекватної жінки, прихильниці російської агресії, на жовто-сині кольори на одязі українки в одній з країн Європейського Союзу. Рашистка, проходячи повз групу людей, що зібралися для фотосесії, спеціально потопталася по подолу шикарної сукні дівчини, а потім ще почала плюватися.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Боже, яке кончене!"

Варто зауважити, що в пості не уточнюється - де саме і коли мав місце випадок.

На кадрах видно, що група молодих людей вирішила провести фотосет на фоні палацу і саду, і про щось розмовляє біля колон і фонтанчика. В цей час повз нетвердою ходою проходила невідома жінка в чорних окулярах, джинсах і червоній куртці.

Порівнявшись з українкою в ошатній сукні з квітами в руці, яка готувалася позувати перед об'єктивом та стояла до жінки спиною, та чи то із заздрості перед красою, чи то з причини банального внутрішнього варварства, не стримала порив і навмисне наступила їй на поділ. Задовольнивши таким чином поклик душі, брутальна дама продовжила свою путь.

Коли до неї підбігла з обуренням інша дівчина з компанії українців, закликавши рашистку пояснитися, та відскочила, потім почала знову "буянити" - вибила смартфон з рук, а потім ще й стала плюватися.

"Як поводять себе рашисти у ЄС, коли бачать патріотичних українців? Спойлер: псують одяг, вибивають телефон з рук, плюються", - підписано кадри.

Відео: рашистка відзначилася свинською поведінкою в Європі, побачивши українців

Ролик в мережі викликав величезну кількість гнівних коментарів з негативними оцінками поведінки росіянки та невтішними епітетами на її адресу - багато хто розцінив такі дії рашистки як хрестоматійні, а також користувачі відзначають, що реагувати на подібне свинство слід було інакше, і таки надати урок хороших манер.

Раніше ми писали, що в Росії фанат Путіна обматюкав дитину і відібрав рюкзак, тому що той би жовто-синього кольору.

Нагадаємо також, перед цим експерт і політолог пояснив ненависть росіян до українців, і розповів, що таке "колективний Путін" в головах жителів РФ.

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