Как ведут себя россияне в Европе при виде украинцев: видео дикой выходки возмутило сеть

В сети появилось видео о реакции неадекватной женщины, сторонницы российской агрессии, на желто-синие цвета на одежде украинки в одной из стран Европейского союза. Рашистка, проходя мимо группы людей, собравшихся для фотосессии, специально потопталась по подолу шикарного платья девушки, а потом еще принялась плеваться.

Стоит отметить, что в посте не уточняется - где именно и когда имел место случай.

На кадрах видно, что группа молодых людей решила провести фотосет на фоне дворца и сада, и о чем то беседует возле колон и фонтанчика. В это время мимо нетвердой походкой проходила неизвестная женщина в черных очках, джинсах и красной куртке.

Поравнявшись с украинкой в нарядном платье со цветами в руке, которая готовилась позировать перед объективом и стояла к женщине спиной, та то ли из зависти перед красотой, то ли по причине банального внутреннего варварства, не сдержала порыв и умышленно наступила ей на подол. Удовлетворив таким образом зов души, брутальная дама продолжила путь.

Когда к ней подбежала с возмущением другая девушка из компании украинцев, призвав рашистку объясниться, та отпрянула, потом принялась снова "буянить" - выбила смартфон из рук, а потом еще и стала плеваться.

"Как ведут себя рашисты в ЕС, когда видят патриотических украинцев? Спойлер: портят одежду, выбивают телефон из рук, плюются", - подписаны кадры.

Видео: рашистка отличилась свинским поведением в Европе при виде украинцев

Ролик в сети вызвал огромное количество гневных комментариев с негативными оценками поведения россиянки и нелестными эпитетами в ее адрес - многие расценили такие действия рашистки как хрестоматийные, а также юзеры отмечают, что реагировать на подобное свинство следовало иначе, и преподать урок хороших манер.