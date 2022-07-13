Как ведут себя россияне в Европе при виде украинцев: видео дикой выходки возмутило сеть
В сети появилось видео о реакции неадекватной женщины, сторонницы российской агрессии, на желто-синие цвета на одежде украинки в одной из стран Европейского союза. Рашистка, проходя мимо группы людей, собравшихся для фотосессии, специально потопталась по подолу шикарного платья девушки, а потом еще принялась плеваться.
Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Боже, яке кончене!"
Стоит отметить, что в посте не уточняется - где именно и когда имел место случай.
На кадрах видно, что группа молодых людей решила провести фотосет на фоне дворца и сада, и о чем то беседует возле колон и фонтанчика. В это время мимо нетвердой походкой проходила неизвестная женщина в черных очках, джинсах и красной куртке.
Поравнявшись с украинкой в нарядном платье со цветами в руке, которая готовилась позировать перед объективом и стояла к женщине спиной, та то ли из зависти перед красотой, то ли по причине банального внутреннего варварства, не сдержала порыв и умышленно наступила ей на подол. Удовлетворив таким образом зов души, брутальная дама продолжила путь.
Когда к ней подбежала с возмущением другая девушка из компании украинцев, призвав рашистку объясниться, та отпрянула, потом принялась снова "буянить" - выбила смартфон из рук, а потом еще и стала плеваться.
"Как ведут себя рашисты в ЕС, когда видят патриотических украинцев? Спойлер: портят одежду, выбивают телефон из рук, плюются", - подписаны кадры.
Видео: рашистка отличилась свинским поведением в Европе при виде украинцев
Ролик в сети вызвал огромное количество гневных комментариев с негативными оценками поведения россиянки и нелестными эпитетами в ее адрес - многие расценили такие действия рашистки как хрестоматийные, а также юзеры отмечают, что реагировать на подобное свинство следовало иначе, и преподать урок хороших манер.
Ранее мы писали, что в России фанат Путина обматерил ребенка и отобрал рюкзак, потому что он бы желто-синего цвета.
Напомним также, перед этим эксперт и политолог объяснил ненависть россиян к украинцам, и рассказал, что такое "коллективный Путин" в головах жителей РФ.