Велика субота: несподівані традиції свята

Субота перед Великоднем - що можна робити, традиції і прикмети (колаж РБК-Україна)

Субота перед Великоднем – один з найбільш насичених традиціями днів

Субота перед Великоднем або як її ще називають Велика субота – найважливіший день перед Воскресінням Христа. Православна Церква у цей день згадує поховання та перебування Ісуса Христа у гробі і Його зішестя в пекло. Цей день в Україні має свої традиції, за дві тисячі років свято набуло багато прикмет і забобонів.

Історія свята

У перший день після розп'яття і поховання Христа, з самого ранку, до прокуратори Пилата прийшли первосвященики у супроводі фарисеїв. Вони попросили поставити біля гробу Ісуса варту, щоб учні викрали тіло і не сказали, що Він воскрес. Понтій дозволив виставити охоронців, а на камінь, який закривав скелю, накласти печатку.

Вважається, що після розп'яття учні поклали тіло Спасителя в нову печеру в скелі, де нікого не ховали. Варта підтвердила, що ніхто не міг ступити всередину або вийти назовні. Це згодом послужило доказом справжнього чуда — воскресіння Сина Божого.

Субота перед Великоднем - що можна робити, традиції і прикмети (фото: pixabay.com)

Також церква вчить, що на другий день перебування у гробі Ісус спустився в пекло і поламав його ворота. Він приніс у темряву пекла світло євангельської проповіді і сповістив про перемогу добра над злом. Спаситель спустошив пекло, забрав з собою Адама, Єву, всіх праведників і привів їх у райську обитель. Сошествием в пекло Ісус завершив Свої спокутні муки за людство.

Всі знають, що поминальний день - це перша неділя після Пасхи, але в Страсну суботу дозволяється прибирати могилки. Ця традиція народилася після першої в історії Велике суботи.

Традиції Великої суботи

Основний звичай Великої суботи - підготовка до Великодня і приготування великодніх страв. Господині готують спеціальні кошики з їжею для розговіння, печуть і прикрашають великодні паски, роблять крашанки і писанки. Над пасками і яйцями потрібно читати молитви. А щоб у родині була удача, наймолодшому члену сім'ї потрібно віддати перше пофарбоване яйце з особливими словами.

Страсна субота також називається "тихою". У цей день слід зберігати тишу після розп'яття Христа, яке відбулося у Велику п'ятницю. Тому цей день не прийнято проводити в розвазі.

За традицією в цей день потрібно роздавати милостиню всім нужденним, кого ти зустрінеш на своєму шляху. А ще обов'язково потрібно великодні подарунки вручити всім своїм домочадцям і найближчим родичам.

Субота перед Великоднем - що можна робити, традиції і прикмети (фото: pixabay.com)

Прикмети на Велику суботу кажуть, що сьогодні потрібно обов'язково пробачити своїх кривдників і самому попросити вибачення. Це день покаяння і спокутування вини. З ким у сварці, з тим потрібно обов'язково помиритися.

Основна традиція Великої суботи - всеношна. Люди з вечора відправляються в церкву з великодніми кошиками, щоб священик освятив і стоять у церкві всю ніч. Причому кожен член сім'ї повинен був взяти участь, "щоб дочекатися наступного Великодня". Навіть якщо людина не може піти на всеношну, все одно лягати спати в ніч перед Великоднем не належить. Вважається, що ті, хто всю ніч будуть спати і зустрінуть з світанком Воскресіння Христове, знайдуть спокій, щастя і гармонію.

Що не можна робити в Страсну суботу:

веселитися;

пити алкоголь;

влаштовувати святкування;

грати весілля;

порушувати піст;

поминати покійних;

лягати вночі спати;

мати погані помисли;

перебувати в поганому настрої;

сваритися і лаятися;

лихословити і робити погані справи;

заподіяти комусь шкоду;

відмовляти в допомозі і подаянні милостині;

працювати (прибирати, прати, прасувати, шити, в'язати, виконувати якусь фізичну роботу)

Субота перед Великоднем - що можна робити, традиції і прикмети (фото: pixabay.com)

Прикмети на Страсну суботу:

хто сміється у Велику суботу, той потім весь рік буде плакати;

не можна нічого віддавати з дому. Віддаючи річ, ти віддаси благополуччя і здоров'я членів сім'ї;

якщо перед умиванням у воду покласти свячене яйце, то буде тобі молодість і краса;

всі, хто не сплять всю ніч з суботи на неділю, ті будуть здорові і благодатними весь рік;

весілля у Велику суботу призводять до того, що шлюб дуже швидко розпадається;

який день на Велику суботу, такою буде і погода на все літо

Нагадаємо, що раніше синоптик зробила попередження про погоду на Великдень. За даними Діденко українців 28 квітня очікує гроза.

Також ми писали, що категорично не можна робити напередодні свята.

Раніше повідомлялося, що була розкрита важлива таємниця Благодатного вогню.