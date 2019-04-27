Великая суббота: неожиданные традиции праздника

Суббота перед Пасхой - что можно делать, традиции и приметы (коллаж РБК-Украина)

Суббота перед Пасхой – один из самых насыщенных традициями дней

Суббота перед Пасхой или как ее еще называют Великая суббота – важнейший день перед Воскрешением Христа. Православная Церковь в этот день вспоминает погребение и пребывание Иисуса Христа во гробе и Его сошествие в ад. Этот день в Украине имеет свои традиции, за две тысячи лет праздник приобрел множество примет и суеверий.

История праздника

В первый день после распятия и погребения Христа, с самого утра, к прокуратору Пилату пришли первосвященники в сопровождении фарисеев. Они попросили поставить у гроба Иисуса стражу, чтобы ученики не похитили тело и не сказали, что Он воскрес. Понтий разрешил выставить охранников, а на камень, который закрывал скалу, наложить печать.

Считается, что после распятия ученики положили тело Спасителя в новую пещеру в скале, где до того никого не хоронили. Стража подтвердила, что никто не мог ступить внутрь или выйти наружу. Это впоследствии послужило доказательством истинного чуда — воскресения Сына Божия.

Суббота перед Пасхой - что можно делать, традиции и приметы (фото: pixabay.com)

Также церковь учит, что на второй день пребывания во гробе Иисус спустился в ад и сокрушил его врата. Он принес во тьму преисподней свет евангельской проповеди и возвестил о победе добра над злом. Спаситель опустошил ад, забрал с собой Адама, Еву, всех праведников и привел их в райскую обитель. Сошествием в ад Иисус завершил Свои искупительные мучения за человечество.

Все знают, что поминальный день - это первое воскресенье после Пасхи, но в Страстную субботу разрешается убирать могилки. Эта традиция родилась после первой в истории Велико субботы.

Традиции Великой субботы

Основной обычай Великой субботы - подготовка к Пасхе и приготовление пасхальных блюд. Хозяйки готовят специальные корзинки с едой для разговения, пекут и украшают пасхальные куличи, делают крашанки и писанки. Над пасками и яйцами нужно читать молитвы. А чтобы в семье была удача, самому младшему члену семьи нужно отдать первое покрашенное яйцо с особыми словами.

Страстная суббота также называется "тихой". В этот день следует хранить тишину после распятия Христа, которое свершилось в Великую пятницу. Поэтому этот день не принято проводить в развлечении.

По традиции в этот день нужно раздавать милостыню всем нуждающимся, кого ты встретишь на своем пути. А еще обязательно нужно пасхальные подарки вручить всем своим домочадцам и ближайшим родственникам.

Суббота перед Пасхой - что можно делать, традиции и приметы (фото: pixabay.com)

Приметы на Великую субботу говорят, что сегодня нужно обязательно простить всех своих обидчиков и самой попросить прощения. Это день покаяния и искупления вины. С кем в ссоре, с тем нужно обязательно помириться.

Основная традиция Великой субботы - всенощная. Люди с вечера отправляются в церковь с пасхальными корзинками, чтобы священник их освятил и стоят в церкви всю ночь. Причем каждый член семьи должен был поучаствовать, "чтобы следующей Пасхи дождаться". Даже если человек не может пойти на всенощную, все равно ложиться спасть в ночь перед Пасхой не положено. Считается, что те, кто всю ночь будут бодрствовать и встретят с рассветом Воскресение Христово, обретут покой, счастье и гармонию.

Что нельзя делать в Страстную субботу:

веселиться;

пить алкоголь;

устраивать празднования;

играть свадьбу;

нарушать пост;

поминать усопших;

ложиться ночью спать;

иметь дурные помыслы;

пребывать в плохом настроении;

ссориться и браниться;

сквернословить и делать плохие дела;

причинять кому-то вред;

отказывать в помощи и подаянии милостыни;

работать (убирать, стирать, гладить, шить, вязать, выполнять какую-либо физическую работу).

Суббота перед Пасхой - что можно делать, традиции и приметы (фото: pixabay.com)

Приметы на Страстную субботу:

кто смеется в Великую субботу, тот потом весь год будет плакать;

нельзя ничего отдавать из дома. Отдавая вещь, ты отдашь благополучие и здоровье членов семьи;

если перед умыванием в воду положить свяченое яйцо, то будет тебе молодость и красота;

все, кто не спят всю ночь с субботы на воскресение, те будут здоровы и благодатны весь год;

свадьбы в Великую субботу приводят к тому, что брак очень быстро распадается;

Какой день на Великую субботу, такой будет и погода на все лето.

Напомним, что ранее синоптик сделала предупреждение о погоде на Пасху. По данным Диденко украинцев 28 апреля ожидает гроза.

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