Великий понедельник 14 апреля: что нельзя делать и народные приметы
14 апреля православные христиане в Украине по новому стилю начинают Страстную неделю, которая предшествует Пасхе, и празднуют Великий понедельник. До конца года остается 261 день.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 14 апреля и у кого День ангела.
Страстная неделя и Великий понедельник
14 апреля начинается Страстная неделя - важнейший период в православном церковном календаре, когда верующие сосредотачивают внимание на последних днях земного пути Иисуса Христа. В эти дни в храмах вспоминают Его страдания, распятие и погребение, а каждый день этой недели считается особенно святым.
Атмосфера храма в этот период полна глубокого духовного содержания и призывает к сопереживанию с Христом в Его муках. Христиане с давних времен чтят Страстную неделю постом, молитвой и делами милосердия.
В течение этого времени верующие сдерживаются от излишеств, уделяя больше внимания духовным делам и помощи ближним. Богослужения Страстной недели чрезвычайно насыщены по содержанию и пронизаны глубокой эмоциональностью.
14 апреля христиане вспоминают два важных библейских события, имеющих глубокий духовный смысл.
Первое - евангельская притча о бесплодной смоковнице, которую Иисус проклял за отсутствие плодов, что стало символом души без духовного наполнения. Это дерево олицетворяет лицемерие и внешнюю набожность без искренней веры и добрых дел.
Второе событие - воспоминание о патриархе Иосифе, которого братья предали и продали в рабство, но Бог вывел его к спасению. Его жизнь рассматривается как прообраз страданий Иисуса Христа, который был отдан на смерть, чтобы дать людям спасение. Образ Иосифа подчеркивает силу прощения, верности Богу и победы добра.
В Великий понедельник начинается подготовка к Пасхе (фото: Freepik.com)
Что нельзя делать 14 апреля
В последнюю неделю Великого поста верующим запрещено употреблять мясо, рыбу и молочные продукты. Это время духовного очищения, когда следует отказаться от земных соблазнов и сосредоточиться на молитвах и размышлениях.
В течение всей Страстной недели важно воздерживаться от ссор, поскольку этот период предшествует великому празднику Пасхи и должен быть временем мира и примирения. Также не следует устраивать громкие празднования или петь, чтобы сохранить атмосферу спокойствия и духовной подготовки к Пасхе.
Народные приметы и традиции 14 апреля
- Ясный и теплый день обещает хороший урожай летом.
- Похолодание указывает на то, что морозы скоро отступят.
- Множество облаков означает, что дожди не за горами.
- Птицы строят гнезда - это знак, что вскоре потеплеет.
- Бабочки появились - на Пасху будет тепло.
В Великий понедельник верующие начинают подготовку к Пасхе: убирают в доме, готовят вкусные блюда и закуски, которые должны созреть к праздничному столу, а также красят яйца.
У кого День ангела 14 апреля
14 апреля именины отмечают все, кто носит имена
- Иван
- Макар
- Мария
- Сергей
- Ефим
Аметист является талисманом людей, рожденных 14 апреля. Это разновидность кварца, который издавна славится своими лечебными и магическими свойствами. Например, считалось, что этот камень способен помочь в борьбе с головной болью.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.